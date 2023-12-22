Україна і Польща погодили план дій щодо розблокування кордонів
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Україна і Польща погодили план дій щодо розблокування кордонів

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У п’ятницю, 22 грудня, Україна і Польща погодили план дій щодо розблокування кордону до Різдва.

Україна і Польща погодили план дій щодо розблокування кордонів

Заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганчарж під час пресконференції після зустрічі зі своїм українським колегою Сергієм Деркачем, повідомляє Wiadomosci уточнив, що в Києві відбулася тривала зустріч, яка, зокрема, стосувалася протесту на польсько-українському кордоні. За словами Ганчаржа, вона мала стати проривом у реалізації найважливіших вимог польських протестувальників.

Ми узгоджуємо останні деталі, що призведе до остаточної домовленості, — сказав він.

Він також висловив сподівання, що незабаром має відбутися зустріч між міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком і представниками страйкарів, і проблему блокади вирішать до Різдва.

У Міністерстві відновлення України також заявили, що погодили план дій щодо розблокування кордону з новим керівництвом Міністерства інфраструктури Польщі.

Там зазначили, що вдалося досягти розуміння щодо компромісних рішень. Наступним етапом мають стати переговори польського Мінінфраструктури з протестувальниками.

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На переконання Міхала Колодзейчака, офіційна Варшава повинна зробити все можливе, щоб захистити свої інтереси у зв'язку зі вступом України до Євросоюзу.

Заступник міністра сільського господарства Польщі звернув увагу на те, що в українському сільському господарстві України домінують 95 фермерських господарств.

Він також наголосив, що це холдинги, в руках яких зосереджені 50% сільськогосподарських земель в Україні.

Тому нам потрібно захистити свої інтереси, наприклад, як це зробила Німеччина, коли Польща вступила до ЄС – тоді ринок праці для поляків був заморожений на 8 років. Сьогодні ми маємо говорити про те, що агропродовольча продукція з України – сира й перероблена – не повинна потрапляти до Польщі, наприклад, протягом 20 років після вступу України до ЄС", – заявив член команди Дональда Туска.

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