Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границ
Категория
Мир
Дата публикации

Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границ

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В пятницу, 22 декабря, Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы к Рождеству.

Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границ

Заместитель министра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж во время пресс-конференции после встречи со своим украинским коллегой Сергеем Деркачем, сообщает Wiadomosci, уточнил, что в Киеве состоялась длительная встреча, которая, в частности, касалась протеста на польско-украинской границе. По словам Гончаржа, она должна была стать прорывом в реализации важнейших требований польских протестующих.

Мы согласовываем последние детали, что приведет к окончательной договоренности, сказал он.

Он также выразил надежду, что в скором времени должна состояться встреча между министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком и представителями бастующих, и проблему блокады решат к Рождеству.

В Министерстве восстановления Украины также заявили, что согласовали план действий по разблокированию границы с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши.

Там отметили, что удалось добиться понимания компромиссных решений. Следующим этапом должны стать переговоры польской Мининфраструктуры с протестующими.

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По мнению Михала Колодзейчака, официальная Варшава должна сделать все возможное, чтобы защитить свои интересы в связи с вступлением Украины в Евросоюз.

Заместитель министра сельского хозяйства Польши обратил внимание, что в украинском сельском хозяйстве Украины доминируют 95 фермерских хозяйств.

Он также подчеркнул, что это холдинги, в руках которых сосредоточено 50% сельскохозяйственных земель в Украине.

Поэтому нам нужно защитить свои интересы, например, как это сделала Германия, когда Польша вступила в ЕС – тогда рынок труда для поляков был заморожен на 8 лет. Сегодня мы должны говорить о том, что агропродовольственная продукция из Украины – сырая и переработанная – не должна попадать в Польшу, например, в течение 20 лет после вступления Украины в ЕС», – заявил член команды Дональда Туска.

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