В пятницу, 22 декабря, Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы к Рождеству.

Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границ

Заместитель министра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж во время пресс-конференции после встречи со своим украинским коллегой Сергеем Деркачем, сообщает Wiadomosci, уточнил, что в Киеве состоялась длительная встреча, которая, в частности, касалась протеста на польско-украинской границе. По словам Гончаржа, она должна была стать прорывом в реализации важнейших требований польских протестующих.

Мы согласовываем последние детали, что приведет к окончательной договоренности, сказал он. Поделиться

Он также выразил надежду, что в скором времени должна состояться встреча между министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком и представителями бастующих, и проблему блокады решат к Рождеству.

В Министерстве восстановления Украины также заявили, что согласовали план действий по разблокированию границы с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши.

Там отметили, что удалось добиться понимания компромиссных решений. Следующим этапом должны стать переговоры польской Мининфраструктуры с протестующими.

Польское чиновник выступил с новым циничным предложением по Украине

По мнению Михала Колодзейчака, официальная Варшава должна сделать все возможное, чтобы защитить свои интересы в связи с вступлением Украины в Евросоюз.

Заместитель министра сельского хозяйства Польши обратил внимание, что в украинском сельском хозяйстве Украины доминируют 95 фермерских хозяйств.

Он также подчеркнул, что это холдинги, в руках которых сосредоточено 50% сельскохозяйственных земель в Украине.