Польские фермеры планируют присоединиться к блокаде пункта пропуска на границе с Украиной
Категория
Мир
Дата публикации

Польские фермеры планируют присоединиться к блокаде пункта пропуска на границе с Украиной

Гранца
Читати українською
Источник:  online.ua

18 декабря польские перевозчики возобновляют блокаду пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Украиной. К ним присоединятся польские фермеры.

Новый протест на ПП "Ягодин - Дорогуск"

Организатор польских забастовщиков из ультраправой партии Ruch Narodowy Рафал Меклер сообщил, что в блокаду границы присоединятся фермеры из организации "Объединенная деревня". Акция начнется в 12.30 по киевскому времени.

Требования польских фермеров:

  • запрещение импорта сахара из Украины;

  • немедленная выплата прямых субсидий;

  • сохранение компенсации акциза на топливо;

  • компенсации производителям кукурузы

Блокада пунктов пропуска на украинской границе

В очереди на ПП "Ягодин-Дорогуск" находится более 2 тыс украинских грузовиков.

Один из лидеров протеста Павел Озигала подтвердил RMF FM, что новая акция может продлиться до 8 марта.

Напомним, что Окружной суд в Люблине разрешил протестующим возобновить акцию после того, как это запретили местные власти.

16 декабря в очереди на пограничном пункте пропуска «Краковец - Корчова» скончался водитель грузовика. Водителя забрала скорая, он умер по дороге в больницу.

До этого в очередях умерли еще два водителя – перед пунктом пропуска «Дорогуск – Ягодин» и «Корчева».

11 декабря из-за пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск» сняли блокаду, которая длилась более месяца.

Блокада границы с Украиной началась 6 ноября.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Перевозчики в Польше снова готовятся блокировать пункты пропуска на границе с Украиной
Польские перевозчики
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Блокада польской границы. В очередях на въезд в Украину стоят около 2,4 тыс грузовиков
Граница
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польские перевозчики готовят новый протест на разблокированном ПП "Ягодин-Дорогуск". Он может длиться до марта
ПП "Ягодин-Дорогуск"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.