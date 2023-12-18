Польские фермеры планируют присоединиться к блокаде пункта пропуска на границе с Украиной

18 декабря польские перевозчики возобновляют блокаду пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Украиной. К ним присоединятся польские фермеры.

Новый протест на ПП "Ягодин - Дорогуск"

Организатор польских забастовщиков из ультраправой партии Ruch Narodowy Рафал Меклер сообщил, что в блокаду границы присоединятся фермеры из организации "Объединенная деревня". Акция начнется в 12.30 по киевскому времени.

Требования польских фермеров:

запрещение импорта сахара из Украины;

немедленная выплата прямых субсидий;

сохранение компенсации акциза на топливо;

компенсации производителям кукурузы

Jutro na Dorohusku startuje od nowa blokada. Dołączają do nas rolnicy ze Zjednoczonej Wsi. pic.twitter.com/5gi5JKSgrR — Rafał Mekler (@MeklerRafal) December 17, 2023

Блокада пунктов пропуска на украинской границе

В очереди на ПП "Ягодин-Дорогуск" находится более 2 тыс украинских грузовиков.

Один из лидеров протеста Павел Озигала подтвердил RMF FM, что новая акция может продлиться до 8 марта.

Напомним, что Окружной суд в Люблине разрешил протестующим возобновить акцию после того, как это запретили местные власти.

16 декабря в очереди на пограничном пункте пропуска «Краковец - Корчова» скончался водитель грузовика. Водителя забрала скорая, он умер по дороге в больницу.

До этого в очередях умерли еще два водителя – перед пунктом пропуска «Дорогуск – Ягодин» и «Корчева».

11 декабря из-за пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск» сняли блокаду, которая длилась более месяца.

Блокада границы с Украиной началась 6 ноября.