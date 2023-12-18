Польские фермеры планируют присоединиться к блокаде пункта пропуска на границе с Украиной

18 декабря польские перевозчики возобновляют блокаду пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Украиной. К ним присоединятся польские фермеры.
Новый протест на ПП "Ягодин - Дорогуск"
Организатор польских забастовщиков из ультраправой партии Ruch Narodowy Рафал Меклер сообщил, что в блокаду границы присоединятся фермеры из организации "Объединенная деревня". Акция начнется в 12.30 по киевскому времени.
Требования польских фермеров:
запрещение импорта сахара из Украины;
немедленная выплата прямых субсидий;
сохранение компенсации акциза на топливо;
компенсации производителям кукурузы
Блокада пунктов пропуска на украинской границе
В очереди на ПП "Ягодин-Дорогуск" находится более 2 тыс украинских грузовиков.
Один из лидеров протеста Павел Озигала подтвердил RMF FM, что новая акция может продлиться до 8 марта.
Напомним, что Окружной суд в Люблине разрешил протестующим возобновить акцию после того, как это запретили местные власти.
16 декабря в очереди на пограничном пункте пропуска «Краковец - Корчова» скончался водитель грузовика. Водителя забрала скорая, он умер по дороге в больницу.
До этого в очередях умерли еще два водителя – перед пунктом пропуска «Дорогуск – Ягодин» и «Корчева».
11 декабря из-за пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск» сняли блокаду, которая длилась более месяца.
Блокада границы с Украиной началась 6 ноября.
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