Блокада польской границы. В очередях на въезд в Украину стоят около 2,4 тыс грузовиков

На пунктах пропуска на границе с Польшей, где больше месяца идет блокада со стороны польских перевозчиков, въезда в Украину ожидают 2400 грузовых автомобилей.

Что происходит на польско-украинской границе

Как рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, на направлениях, где блокировка продолжается по состоянию на утро 16 декабря въезд ожидают 2400 грузовиков: Шегини – 1200, Рава-Русская – 550, Краковец – 650.

Он отметил, что через разблокированный пункт пропуска Ягодин – Дорогуск за минувшие сутки проехали более 1200 грузовиков.

Что касается Словакии, там, по словам пресс-секретаря ГНСУ, в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Ужгород - Вишне-Немецкое" ожидали 450 грузовиков, а блокирование движения транспортных средств из Украины временно прекратилось.

На границе с Венгрией движение идет, но очереди находятся. По состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска «Тиса» ожидало проезда 250 грузовиков, – рассказал спикер. Поделиться

На границе с Румынией на утро в сторону Украины на направлении пункта пропуска «Порубное» ожидало проезда 870 грузовиков.

Cитуация на границе с Польшей

С 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, должна была продолжаться до начала января 2024 года.

В результате, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час .

Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика – Шегини". Также сообщалось о намерениях распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" – "Мальховице".

1 декабря в Варшаве Украина и Польша согласовали открыть пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска.