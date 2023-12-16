Блокада польського кордону. У чергах на вʼїзд до України стоять близько 2,4 тис вантажівок

На пунктах пропуску на кордоні з Польщею, де понад місяць триває блокада з боку польських перевізників, в’їзду до України очікують 2400 вантажних автомобілів.

Що відбувається на польсько-українському кордоні

Як розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, на напрямках, де блокування продовжується станом на ранок 16 грудня вʼїзд очікують 2400 вантажівок: Шегині – 1200, Рава-Руська – 550, Краківець – 650.

Він зауважив, що через розблокований пункт пропуску Ягодин – Дорогуськ за минулу добу проїхали понад 1200 ваговозів.

Що стосується Словаччини, там, за словами речника ДПСУ, в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород – Вишнє-Немецьке" очікували 450 ваговозів, а блокування руху транспортних засобів із України тимчасово припинилось.

На кордоні з Угорщиною рух іде, але черги присутні. Станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікувало проїзду 250 вантажівок, – розповів речник. Поширити

На кордоні з Румунією станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Порубне» очікувало проїзду 870 вантажівок.

Cитуація на кордоні з Польщею

З 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, повинна була тривати до початку січня 2024 року.

У результаті, в перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину.

Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили і пункт пропуску "Медика - Шегині". Також повідомлялось про наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".

1 грудня у Варшаві Україна та Польща погодили відкрити пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.