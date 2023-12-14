Словацькі перевізники частково розблокували пункт пропуску на кордоні з Україною
Категорія
Україна
Дата публікації

Словацькі перевізники частково розблокували пункт пропуску на кордоні з Україною

ДПСУ
Кордон

Кордон України зі Словаччиною частково розблокували. У пункті пропуску "Ужгород" відновили пропуск вантажівок до Словаччини.

Кордон України зі Словаччиною частково розблокували

Словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке — Ужгород".

За інформацією відомства, на в'їзд у Словаччину приймають по 3-4 вантажівки за годину.

Станом на 06:00 у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про блокування словацько-українського кордону

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) 29 листопада повідомив, що розпочне блокування прикордонного пункту "Вишнє Нємецьке – Ужгород" з 1 грудня. Метою протесту є приєднання до польських перевізників.

Цього місяця представники UNAS уже блокували на годину пункт перетину кордону "Вишнє Нємецьке — Ужгород" з боку Словаччини, висловивши солідарність із польськими страйкарями. Вони вимагали від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати – це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною.

1 грудня на території Словаччини розпочато блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецке", що суміжний українському пункту пропуску "Ужгород".

4 грудня о 22:00 словацькі протестувальники, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке", завершили акцію. Оформлення транспортних засобів здійснюють встановленим порядком.

8 грудня, через тиждень після розблокування пункту пропуску "Вишнє Нємецьке — Ужгород", Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) провів зустріч з міністром транспорту Йозефом Ражем. Однак дійти згоди щодо виконання вимог перевізників не вдалося.

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