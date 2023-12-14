Словацькі перевізники частково розблокували пункт пропуску на кордоні з Україною

Кордон України зі Словаччиною частково розблокували. У пункті пропуску "Ужгород" відновили пропуск вантажівок до Словаччини.
Кордон України зі Словаччиною частково розблокували
Словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке — Ужгород".
За інформацією відомства, на в'їзд у Словаччину приймають по 3-4 вантажівки за годину.
Що відомо про блокування словацько-українського кордону
Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) 29 листопада повідомив, що розпочне блокування прикордонного пункту "Вишнє Нємецьке – Ужгород" з 1 грудня. Метою протесту є приєднання до польських перевізників.
Цього місяця представники UNAS уже блокували на годину пункт перетину кордону "Вишнє Нємецьке — Ужгород" з боку Словаччини, висловивши солідарність із польськими страйкарями. Вони вимагали від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати – це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною.
1 грудня на території Словаччини розпочато блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецке", що суміжний українському пункту пропуску "Ужгород".
4 грудня о 22:00 словацькі протестувальники, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке", завершили акцію. Оформлення транспортних засобів здійснюють встановленим порядком.
8 грудня, через тиждень після розблокування пункту пропуску "Вишнє Нємецьке — Ужгород", Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) провів зустріч з міністром транспорту Йозефом Ражем. Однак дійти згоди щодо виконання вимог перевізників не вдалося.
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