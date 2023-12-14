Словацкие перевозчики частично разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Границу Украины со Словакией частично разблокировали. В пункте пропуска "Ужгород" возобновили пропуск грузовиков в Словакию.

Границу Украины со Словакией частично разблокировали

Словацкая сторона частично восстановила пропускные операции в направлении въезда на свою территорию через пункт пропуска "Вишнее Немецкое - Ужгород".

По информации ведомства, на въезд в Словакию принимают по 3-4 грузовика в час.

По состоянию на 06:00 в пункте пропуска "Ужгород" на выезд из Украины оформлено 28 грузовых автомобилей. 24 из них уже прошли все виды контроля на словацкой стороне, говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о блокировании словацко-украинской границы

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) 29 ноября сообщил, что начнет блокировку пограничного пункта "Вышнее Немецкое - Ужгород" с 1 декабря. Целью протеста является присоединение к польским перевозчикам.

В этом месяце представители UNAS уже блокировали на час пункт пересечения границы "Вишнее Немецкое - Ужгород" со стороны Словакии, выразив солидарность с польскими бастующими. Они требовали от Брюсселя ввести разрешения на перевозку для украинских транспортных средств, поскольку европейские компании не могут с ними конкурировать – это тоже самое, что требуют протестующие на границе Польши с Украиной.

1 декабря на территории Словакии начата блокировка движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецкое", который смежен украинскому пункту пропуска "Ужгород".

4 декабря в 22:00 словацкие протестующие, блокировавшие движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецкое", завершили акцию. Оформление транспортных средств производят установленным порядком.

8 декабря, через неделю после разблокирования пункта пропуска "Вишнее Немецкое - Ужгород", Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) провел встречу с министром транспорта Йозефом Ражем. Однако прийти к согласию относительно выполнения требований перевозчиков не удалось.