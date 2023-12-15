Перевізники у Польщі знов готуються блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною
Категорія
Україна
Дата публікації

Перевізники у Польщі знов готуються блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною

Протест польських перевізників
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Польські перевізники мають намір знову блокувати розблокований нещадавно пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною. 

Що відомо про плани польських перевізників щодо продовження блокади на кордоні з Україною

За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, для збереження української економіки необхідна оперативна та злагоджена робота щодо нормалізації ситуації на кордоні із Польщею та іншими сусідніми державами.

У нас цього року це вже третя блокада кордону, яка відбувається виключно польською стороною, це вже така звичка - не давати рух і таким чином вимагати щось від свого уряду чи Єврокомісії і не завжди ці питання стосуються України, - підкреслив Деркач.

За його словами, Україна поважає право на проведення протесту, однак не шляхом блокування державного кордону.

Що відомо про плани заблокувати найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

Окрім цього Деркач зауважив польські перевізники знову можуть спробувати блокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" з 18 грудня. Це пов'язано з тим, що у Польщі суд скасовував заборону місцевої влади на проведення страйку.

Є рішення суду в Польщі. Це було рішення суду про скасування рішення місцевої влади про не дозвіл нового страйку. тобто те скасування яке було зроблено очільником громади воно діє і не скасоване. Але була нова заява протестувальників про початок страйку з 18 числа і влада її відхилила. От саме це відхилення і скасував суд. Тому теоретично, новий страйк може початись 18-го грудня знову на пункті пропуску Ягодин. Це найбільший пункт пропуску, і ми за цих кілька днів встигли вже налагодити там ефективну роботу, - наголосив Деркач.

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