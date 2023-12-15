Перевізники у Польщі знов готуються блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною

Польські перевізники мають намір знову блокувати розблокований нещадавно пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.
Що відомо про плани польських перевізників щодо продовження блокади на кордоні з Україною
За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, для збереження української економіки необхідна оперативна та злагоджена робота щодо нормалізації ситуації на кордоні із Польщею та іншими сусідніми державами.
За його словами, Україна поважає право на проведення протесту, однак не шляхом блокування державного кордону.
Що відомо про плани заблокувати найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною
Окрім цього Деркач зауважив польські перевізники знову можуть спробувати блокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" з 18 грудня. Це пов'язано з тим, що у Польщі суд скасовував заборону місцевої влади на проведення страйку.
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