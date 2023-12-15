Польські перевізники продовжують блокувати проїзд українських вантажівок на трьох напрямках — ДПСУ

Три напрямки – Рава-Руська, Краківець та Шегині – на кордоні Польщі з Україною продовжують блокуватися представниками польських перевізників та фермерів.

Блокада страйкарів з Польщі не припиняється

Польська сторона продовжує блокувати рух українських вантажівок на трьох напрямках, але є позитивна динаміка збільшення пропуску в нещодавно розблокованому пункті "Ягодин".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко.

Найбільш непростою ситуація залишається на кордоні з Польщею. Три напрямки: Рава-Руська, Краківець та Шегині продовжують блокуватися представниками польських перевізників та фермерів.

Станом на ранок 15 грудня, за інформацією від польських прикордонників, в чергах на цих трьох напрямках перебуває в бік України приблизно 2600 вантажівок. Найбільше – навпроти пункту пропуску "Шегині".

Але можу сказати, що є досить добра, позитивна динаміка по ПП "Ягодин". Як відомо, його розблокували 11 грудня. Поступово з кожним днем вантажопотік зростав. І за вчорашній день цей напрямок перетнуло більше 1200 вантажних транспортних засобів в обидва боки. Більше – в напрямку України. Поширити

І це, власне, практично ті показники, які були до блокування 6 листопада. В черзі, звісно, ще перебуває велика кількість транспортних засобів (1700 на території Польщі в бік України), але якщо забезпечуватиметься і в подальшому такий рух, то це дозволятиме швидше перетинати кордон в обидва боки. Поширити

На кордоні розблокували пункт пропуску “Ягодин — Дорогуськ”

Про це 11 грудня заявив перший віце-премʼєр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок, – написав він. Поширити

За його словами, у напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів - вони на пункті пропуску.Також 25 вантажівок оформлюються - прямуватимуть в бік Польші.

Міністр також нагадав, що більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску.