Польські перевізники продовжують блокувати проїзд українських вантажівок на трьох напрямках — ДПСУ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Польські перевізники продовжують блокувати проїзд українських вантажівок на трьох напрямках — ДПСУ

Страйк
Джерело:  Українська правда

Три напрямки – Рава-Руська, Краківець та Шегині – на кордоні Польщі з Україною продовжують блокуватися представниками польських перевізників та фермерів.

Блокада страйкарів з Польщі не припиняється

Польська сторона продовжує блокувати рух українських вантажівок на трьох напрямках, але є позитивна динаміка збільшення пропуску в нещодавно розблокованому пункті "Ягодин".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко.

Найбільш непростою ситуація залишається на кордоні з Польщею. Три напрямки: Рава-Руська, Краківець та Шегині продовжують блокуватися представниками польських перевізників та фермерів.

Станом на ранок 15 грудня, за інформацією від польських прикордонників, в чергах на цих трьох напрямках перебуває в бік України приблизно 2600 вантажівок. Найбільше – навпроти пункту пропуску "Шегині".

Але можу сказати, що є досить добра, позитивна динаміка по ПП "Ягодин". Як відомо, його розблокували 11 грудня. Поступово з кожним днем вантажопотік зростав. І за вчорашній день цей напрямок перетнуло більше 1200 вантажних транспортних засобів в обидва боки. Більше – в напрямку України.

І це, власне, практично ті показники, які були до блокування 6 листопада. В черзі, звісно, ще перебуває велика кількість транспортних засобів (1700 на території Польщі в бік України), але якщо забезпечуватиметься і в подальшому такий рух, то це дозволятиме швидше перетинати кордон в обидва боки.

На кордоні розблокували пункт пропуску “Ягодин — Дорогуськ”

Про це 11 грудня заявив перший віце-премʼєр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок, – написав він.

За його словами, у напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів - вони на пункті пропуску.Також 25 вантажівок оформлюються - прямуватимуть в бік Польші.

Міністр також нагадав, що більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Польща заявила про домовленність щодо розблокування кордону з Україною
Польща може зняти блокаду на кордоні з Україною
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та Польща домовилися про часткове розблокування кордону — що це означає
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
перевізники
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
На українсько-польському кордоні розблокували важливий пункт пропуску
Олександр Кубраков
Кордон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм