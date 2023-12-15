Польські перевізники продовжують блокувати проїзд українських вантажівок на трьох напрямках — ДПСУ

Три напрямки – Рава-Руська, Краківець та Шегині – на кордоні Польщі з Україною продовжують блокуватися представниками польських перевізників та фермерів.
Блокада страйкарів з Польщі не припиняється
Польська сторона продовжує блокувати рух українських вантажівок на трьох напрямках, але є позитивна динаміка збільшення пропуску в нещодавно розблокованому пункті "Ягодин".
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко.
Найбільш непростою ситуація залишається на кордоні з Польщею. Три напрямки: Рава-Руська, Краківець та Шегині продовжують блокуватися представниками польських перевізників та фермерів.
Станом на ранок 15 грудня, за інформацією від польських прикордонників, в чергах на цих трьох напрямках перебуває в бік України приблизно 2600 вантажівок. Найбільше – навпроти пункту пропуску "Шегині".
На кордоні розблокували пункт пропуску “Ягодин — Дорогуськ”
Про це 11 грудня заявив перший віце-премʼєр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
За його словами, у напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів - вони на пункті пропуску.Також 25 вантажівок оформлюються - прямуватимуть в бік Польші.
Міністр також нагадав, що більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-