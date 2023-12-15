Польские перевозчики продолжают блокировать проезд украинских грузовиков по трем направлениям — ГНСУ

Три направления – Рава-Русская, Краковец и Шегини – на границе Польши с Украиной продолжают блокироваться представителями польских перевозчиков и фермеров.
Блокада забастовщиков из Польши не прекращается
Польская сторона продолжает блокировать движение украинских грузовиков в трех направлениях, но есть положительная динамика увеличения пропуска в недавно разблокированном пункте "Ягодин".
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко.
Наиболее непростая ситуация остается на границе с Польшей. Три направления: Рава-Русская, Краковец и Шегини продолжают блокироваться представителями польских перевозчиков и фермеров.
По состоянию на утро 15 декабря, по информации от польских пограничников, в очередях по этим трем направлениям находится в сторону Украины примерно 2600 грузовиков. Больше всего – напротив пункта пропуска "Шегини".
На границе разблокирован пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"
Об этом 11 декабря заявил первый вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По его словам, в направлении Украины проехали 15 транспортных средств - они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются - будут направляться в сторону Польши.
Министр также напомнил, что больше месяца продолжалась блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска.
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