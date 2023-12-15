Польские перевозчики продолжают блокировать проезд украинских грузовиков по трем направлениям — ГНСУ
Категория
Экономика
Дата публикации

Польские перевозчики продолжают блокировать проезд украинских грузовиков по трем направлениям — ГНСУ

Забастовка
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Источник:  Украинская правда

Три направления – Рава-Русская, Краковец и Шегини – на границе Польши с Украиной продолжают блокироваться представителями польских перевозчиков и фермеров.

Блокада забастовщиков из Польши не прекращается

Польская сторона продолжает блокировать движение украинских грузовиков в трех направлениях, но есть положительная динамика увеличения пропуска в недавно разблокированном пункте "Ягодин".

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко.

Наиболее непростая ситуация остается на границе с Польшей. Три направления: Рава-Русская, Краковец и Шегини продолжают блокироваться представителями польских перевозчиков и фермеров.

По состоянию на утро 15 декабря, по информации от польских пограничников, в очередях по этим трем направлениям находится в сторону Украины примерно 2600 грузовиков. Больше всего – напротив пункта пропуска "Шегини".

Но могу сказать, что есть достаточно хорошая, положительная динамика по ПП "Ягодин". Как известно, его разблокировали 11 декабря. Постепенно с каждым днем грузопоток рос. И за вчерашний день это направление пересекло более 1200 грузовых транспортных средств в обе стороны. Больше – в направлении Украины.

И это фактически те показатели, которые были до блокировки 6 ноября. В очереди, конечно, еще находится большое количество транспортных средств (1700 на территории Польши в сторону Украины), но если будет обеспечиваться и в дальнейшем такое движение, это позволит быстрее пересекать границу в обе стороны.

На границе разблокирован пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"

Об этом 11 декабря заявил первый вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Блокада пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" завершена. С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков, – написал он.

По его словам, в направлении Украины проехали 15 транспортных средств - они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются - будут направляться в сторону Польши.

Министр также напомнил, что больше месяца продолжалась блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска.

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