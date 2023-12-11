На украинско-польской границе разблокировали важный пункт пропуска

11 декабря разблокирован один из пунктов пропуска на границе Украины и Польши. Речь идет о КПП "Ягодин - Дорогуск".

На границе разблокирован пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"

Об этом заявил первый вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Блокада пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" завершена. С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков, – написал он. Поделиться

По его словам, в направлении Украины проехали 15 транспортных средств - они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются - будут направляться в сторону Польши.

Министр также напомнил, что больше месяца продолжалась блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска.

Cитуация на границе с Польшей

С 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, должна была продолжаться до начала января 2024 года.

В результате, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час .

Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика – Шегини". Также сообщалось о намерениях распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" – "Мальховице".

1 декабря в Варшаве Украина и Польша согласовали открыть пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска.