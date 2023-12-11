На українсько-польському кордоні розблокували важливий пункт пропуску
Категорія
Світ
Дата публікації

На українсько-польському кордоні розблокували важливий пункт пропуску

Олександр Кубраков
Кордон

11 грудня розблоковано один із пунктів пропуску на кордоні України та Польщі. Йдеться про КПП "Ягодин – Дорогуськ".

На кордоні розблокували пункт пропуску “Ягодин — Дорогуськ”

Про це заявив перший віце-премʼєр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок, - написав він.

За його словами, у напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів - вони на пункті пропуску.Також 25 вантажівок оформлюються - прямуватимуть в бік Польші.

Міністр також нагадав, що більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску.

Cитуація на кордоні з Польщею

З 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, повинна була тривати до початку січня 2024 року.

У результаті, в перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину.

Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили і пункт пропуску "Медика - Шегині". Також повідомлялось про наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".

1 грудня у Варшаві Україна та Польща погодили відкрити пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Польща посилить перевірку українських вантажівок на кордоні — заява
Польсько-український кордон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Страйк польських перевізників блокує військову допомогу для ЗСУ — Reuters
Страйк
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Перевізники з Угорщини заявили про намір блокувати кордон з Україною
Кордон з Угорщиною

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм