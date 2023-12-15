Перевозчики в Польше снова готовятся блокировать пункты пропуска на границе с Украиной

Польские перевозчики намерены снова блокировать разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.
Что известно о планах польских перевозчиков по продолжению блокады на границе с Украиной
По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача, для сохранения украинской экономики необходима оперативная и слаженная работа по нормализации ситуации на границе с Польшей и другими соседними государствами.
По его словам, Украина уважает право на проведение протеста, однако не путем блокирования государственной границы.
Что известно о планах заблокировать самый большой пункт пропуска на границе с Украиной
Кроме этого Деркач отметил польские перевозчики, снова могут попытаться блокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" с 18 декабря. Это связано с тем, что в Польше суд отменял запрет местных властей на проведение забастовки.
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