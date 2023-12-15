Перевозчики в Польше снова готовятся блокировать пункты пропуска на границе с Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

Перевозчики в Польше снова готовятся блокировать пункты пропуска на границе с Украиной

Польские перевозчики
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Польские перевозчики намерены снова блокировать разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.

Что известно о планах польских перевозчиков по продолжению блокады на границе с Украиной

По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача, для сохранения украинской экономики необходима оперативная и слаженная работа по нормализации ситуации на границе с Польшей и другими соседними государствами.

У нас в этом году это уже третья блокада границы, которая проходит исключительно польской стороной, это уже такая привычка - не давать движение и таким образом требовать от своего правительства или Еврокомиссии и не всегда эти вопросы касаются Украины, - подчеркнул Деркач.

По его словам, Украина уважает право на проведение протеста, однако не путем блокирования государственной границы.

Что известно о планах заблокировать самый большой пункт пропуска на границе с Украиной

Кроме этого Деркач отметил польские перевозчики, снова могут попытаться блокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" с 18 декабря. Это связано с тем, что в Польше суд отменял запрет местных властей на проведение забастовки.

Есть решение суда в Польше. Это было решение суда об отмене решения местных властей о не разрешении новой забастовки. то есть та отмена которая была сделана главой общины она действует и не отменена. Но было новое заявление протестующих о начале забастовки с 18 числа и власти ее отклонили. Вот именно это отклонение и упразднил суд. Поэтому теоретически, новая забастовка может начаться 18 декабря снова на пункте пропуска Ягодин. Это самый большой пункт пропуска, и мы за эти несколько дней успели уже наладить там эффективную работу, - подчеркнул Деркач.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
На украинско-польской границе разблокировали важный пункт пропуска
Александр Кубраков
Граница
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Польский Сейм вынес вотум недоверия правительству премьера Моравецкого
Матеуш Моравецкий
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Польские перевозчики продолжают блокировать проезд украинских грузовиков по трем направлениям — ГНСУ
Забастовка

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.