Перевозчики в Польше снова готовятся блокировать пункты пропуска на границе с Украиной

Что известно о планах польских перевозчиков по продолжению блокады на границе с Украиной

По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача, для сохранения украинской экономики необходима оперативная и слаженная работа по нормализации ситуации на границе с Польшей и другими соседними государствами.

У нас в этом году это уже третья блокада границы, которая проходит исключительно польской стороной, это уже такая привычка - не давать движение и таким образом требовать от своего правительства или Еврокомиссии и не всегда эти вопросы касаются Украины, - подчеркнул Деркач. Поделиться

По его словам, Украина уважает право на проведение протеста, однако не путем блокирования государственной границы.

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Кроме этого Деркач отметил польские перевозчики, снова могут попытаться блокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" с 18 декабря. Это связано с тем, что в Польше суд отменял запрет местных властей на проведение забастовки.