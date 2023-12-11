Словацькі перевізники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску на кордоні з Україною — ДПСУ

11 грудня представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє–Нємецке» на кордоні з Україною.
Пункт пропуску «Вишнє–Нємецке» заблокований
Прикордонники повідомляють, що інформацію про блокування руху отримали о 16:10 від словацьких прикордонників.
Наразі йдеться про обмеження руху вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують.
Державна митна служба зазначає, що перевізники можуть обирати для перетину кордону найближчі ПП "Чоп - Захонь" на кордоні з Угорщиною або "Дякове - Халмеу" на кордоні з Румунією.
Блокування словацько-українського кордону
21 листопада представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) на годину заблокували ПП "Вишнє Нємецьке – Ужгород" з боку Словаччини, щоб висловити солідарність з польськими перевізниками.
Вино вимагають запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів.
1 грудня UNAS знову заблокував рух на ПП "Вишнє Нємецьке – Ужгород". 4 грудня о 22:00 акція завершилася.
8 грудня UNAS зустрівся з міністром транспорту Словаччини Йозефом Ражем, проте дійти згоди щодо виконання вимог перевізників не вдалося.
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