Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска на границе с Украиной — ГПСУ
Категория
Мир
Дата публикации

Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска на границе с Украиной — ГПСУ

ГПСУ
Вишнее – Немецкое
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11 декабря представители союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска «Вишне-Немецкое» на границе с Украиной.

Пункт пропуска «Вишнее – Немецкое» заблокирован

Пограничники сообщают, что информацию о блокировке движения получили в 16:10 от словацких пограничников.

Речь идет об ограничении движения грузовиков, следующих из Украины в сторону Словакии. На выезд из Словакии движение грузовиков не блокируют.

В настоящее время перед пунктом пропуска «Ужгород», смежным словацкому «Вишне Немецкое», в электронной очереди на выезд в Словакию находятся 1263 грузовика. Пропуск легковых автомобилей и автобусов производится в штатном режиме.

Государственная таможенная служба отмечает, что перевозчики могут выбирать для пересечения границы ближайшие ЧП "Чоп-Захонь" на границе с Венгрией или "Дьяково-Халмеу" на границе с Румынией.

Блокировка словацко-украинской границы

21 ноября представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) на час заблокировали ПП "Вышнее Немецкое – Ужгород" со стороны Словакии, чтобы выразить солидарность с польскими перевозчиками.

Вино требуют ввести разрешения на перевозку для украинских транспортных средств.

1 декабря UNAS снова заблокировало движение на ПП "Вышнее Немецкое - Ужгород". 4 декабря в 22.00 акция завершилась.

8 декабря UNAS встретился с министром транспорта Словакии Йозефом Ражем, однако прийти к согласию по выполнению требований перевозчиков не удалось.

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