Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска на границе с Украиной — ГПСУ

11 декабря представители союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска «Вишне-Немецкое» на границе с Украиной.
Пункт пропуска «Вишнее – Немецкое» заблокирован
Пограничники сообщают, что информацию о блокировке движения получили в 16:10 от словацких пограничников.
Речь идет об ограничении движения грузовиков, следующих из Украины в сторону Словакии. На выезд из Словакии движение грузовиков не блокируют.
Государственная таможенная служба отмечает, что перевозчики могут выбирать для пересечения границы ближайшие ЧП "Чоп-Захонь" на границе с Венгрией или "Дьяково-Халмеу" на границе с Румынией.
Блокировка словацко-украинской границы
21 ноября представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) на час заблокировали ПП "Вышнее Немецкое – Ужгород" со стороны Словакии, чтобы выразить солидарность с польскими перевозчиками.
Вино требуют ввести разрешения на перевозку для украинских транспортных средств.
1 декабря UNAS снова заблокировало движение на ПП "Вышнее Немецкое - Ужгород". 4 декабря в 22.00 акция завершилась.
8 декабря UNAS встретился с министром транспорта Словакии Йозефом Ражем, однако прийти к согласию по выполнению требований перевозчиков не удалось.
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