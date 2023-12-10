Словацкие перевозчики продолжат блокаду границы с Украиной — известны причины
Категория
Мир
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Словацкие перевозчики продолжат блокаду границы с Украиной — известны причины

Забастовка
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Источник:  Эспрессо

Блокировка проезда начнется 11 декабря в 15:00 и продлится до тех пор, пока не будут удовлетворены требования перевозчиков.

Словацкие перевозчики продолжают забастовку

Словацкие перевозчики с 11 декабря продолжают акции протеста на пункте пропуска Вишне Немецкое – Ужгород

Об этом сообщил журналист и депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагол.

Президиум Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) объявил о продолжении акции протеста на пограничном переходе Вишне Немецкое – Ужгород, – сообщает Глагола.

Блокировка начнется 11 декабря в 15:00 и продлится до тех пор, пока не будут удовлетворены требования перевозчиков.

Основным требованием UNAS является отмена "транспортного безвиза", действующего между Европейским Союзом и Украиной с 1 июля 2023 года.

По словам перевозчиков, этот безвиз привел к значительному росту конкуренции со стороны украинских перевозчиков, предлагающих более низкие цены на перевозку.

Въезд на территорию Словацкой Республики для грузового транспорта будет заблокирован. Пассажирское движение ограничивать не будут, – сообщает Виталий Глагола.

Ранее Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) заявил, что готов полностью заблокировать пограничный пункт Вышнее Немецкое – Ужгород, если ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решена.

Что известно о планах Словакии заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной

Именно поэтому UNAS остается в состоянии готовности к забастовке, и в случае если не будет другой альтернативы для разрешения ситуации, UNAS готов полностью заблокировать пограничный пункт "Вышнее Немецкое – Ужгород" в обоих направлениях, - говорится в сообщении.

Перевозчики поблагодарили министра транспорта Словакии Йозефа Ража за нарушение проблемы отмены разрешительной системы для украинских перевозчиков и его влияния на автомобильный транспорт Словакии в Брюсселе.

Мы также хотели бы поблагодарить его за то, что он встретится с представителями UNAS в четверг, 7 декабря, где мы также обсудим влияние этой ситуации и будем искать решение, чтобы ее изменить, говорится в заявлении.

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