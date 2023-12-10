Словацкие перевозчики продолжат блокаду границы с Украиной — известны причины

Блокировка проезда начнется 11 декабря в 15:00 и продлится до тех пор, пока не будут удовлетворены требования перевозчиков.
Словацкие перевозчики продолжают забастовку
Словацкие перевозчики с 11 декабря продолжают акции протеста на пункте пропуска Вишне Немецкое – Ужгород
Об этом сообщил журналист и депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагол.
Блокировка начнется 11 декабря в 15:00 и продлится до тех пор, пока не будут удовлетворены требования перевозчиков.
Основным требованием UNAS является отмена "транспортного безвиза", действующего между Европейским Союзом и Украиной с 1 июля 2023 года.
По словам перевозчиков, этот безвиз привел к значительному росту конкуренции со стороны украинских перевозчиков, предлагающих более низкие цены на перевозку.
Ранее Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) заявил, что готов полностью заблокировать пограничный пункт Вышнее Немецкое – Ужгород, если ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решена.
Что известно о планах Словакии заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной
Перевозчики поблагодарили министра транспорта Словакии Йозефа Ража за нарушение проблемы отмены разрешительной системы для украинских перевозчиков и его влияния на автомобильный транспорт Словакии в Брюсселе.
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