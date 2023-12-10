Словацькі перевізники продовжать блокаду кордону з Україною — відомі причини
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Словацькі перевізники продовжать блокаду кордону з Україною — відомі причини

Страйк
Джерело:  Еспресо

Блокування розпочнеться 11 грудня о 15:00 і триватиме доти, доки не будуть задоволені вимоги перевізників.

Словацькі перевізники продовжують страйк

Словацькі перевізники з 11 грудня продовжують акції протесту на пункті пропуску Вишнє Нємецьке – Ужгород

Про це повідомив журналіст та депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.

Президія Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосила про продовження акції протесту на прикордонному переході Вишнє Нємецке – Ужгород, – повідомляє Глагола.

Блокування розпочнеться 11 грудня о 15:00 і триватиме доти, доки не будуть задоволені вимоги перевізників.

Основною вимогою UNAS є скасування "транспортного безвізу", що діє між Європейським Союзом та Україною з 1 липня 2023 року.

За словами перевізників, цей безвіз призвів до значного зростання конкуренції з боку українських перевізників, які пропонують нижчі ціни на перевезення.

В'їзд на територію Словацької Республіки для вантажного транспорту буде заблоковано. Пасажирський рух обмежувати не будуть, – повідомляє Віталій Глагола.

Раніше Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявив, що готовий повністю заблокувати прикордонний пункт Вишнє Нємецьке – Ужгород, якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена.

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Саме тому UNAS залишається у стані готовності до страйку, і у випадку, якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород" в обох напрямках, - говориться в повідомленні.

Перевізники подякували міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за порушення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників та його впливу на автомобільний транспорт Словаччини в Брюсселі.

Ми також хотіли б подякувати йому за те, що він зустрінеться з представниками UNAS в четвер, 7 грудня, де ми також обговоримо вплив цієї ситуації та будемо шукати рішення, щоб її змінити, – йдеться в заяві.

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