Польські фермери планують приєднатися до блокади пункту пропуску на кордоні з Україною
Категорія
Світ
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Польські фермери планують приєднатися до блокади пункту пропуску на кордоні з Україною

Кордон
Джерело:  online.ua

18 грудня польські перевізники відновлюють блокаду пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" на кордоні з Україною. До них приєднаються польські фермери.

Новий протест на ПП "Ягодин — Дорогуськ"

Організатор польських страйкарів з ультраправої партії Ruch Narodowy Рафал Меклер повідомив, що до блокади кордону долучаться фермери з організації "Об’єднане село". Акція розпочнеться о 12:30 за київським часом.

Вимоги польських фермерів:

  • заборона імпорту цукру з України;

  • негайна виплата прямих субсидій;

  • збереження компенсації акцизу на паливо;

  • компенсації виробникам кукурудзи.

Блокада пунктів пропуску на українському кордоні

Наразі у черзі на ПП "Ягодин-Дорогуськ" перебуває понад 2 тис українських вантажівок.

Один із лідерів протесту Павел Озигала підтвердив RMF FM, що нова акція може тривати до 8 березня.

Нагадаємо, що Окружний суд у Любліні дозволив протестувальникам відновити акцію після того, як це заборонила місцева влада.

16 грудня у черзі на прикордонному пункті пропуску «Краківець — Корчова» помер водій вантажівки. Водія забрала «швидка», він помер дорогою до лікарні.

До цього у чергах померли ще два водії - перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин» та «Корчова».

11 грудня через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» зняли блокаду, яка тривала понад місяць.

Блокада кордону з Україною розпочалося 6 листопада.

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