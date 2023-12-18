Польські фермери планують приєднатися до блокади пункту пропуску на кордоні з Україною

18 грудня польські перевізники відновлюють блокаду пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" на кордоні з Україною. До них приєднаються польські фермери.
Новий протест на ПП "Ягодин — Дорогуськ"
Організатор польських страйкарів з ультраправої партії Ruch Narodowy Рафал Меклер повідомив, що до блокади кордону долучаться фермери з організації "Об’єднане село". Акція розпочнеться о 12:30 за київським часом.
Вимоги польських фермерів:
заборона імпорту цукру з України;
негайна виплата прямих субсидій;
збереження компенсації акцизу на паливо;
компенсації виробникам кукурудзи.
Блокада пунктів пропуску на українському кордоні
Наразі у черзі на ПП "Ягодин-Дорогуськ" перебуває понад 2 тис українських вантажівок.
Один із лідерів протесту Павел Озигала підтвердив RMF FM, що нова акція може тривати до 8 березня.
Нагадаємо, що Окружний суд у Любліні дозволив протестувальникам відновити акцію після того, як це заборонила місцева влада.
16 грудня у черзі на прикордонному пункті пропуску «Краківець — Корчова» помер водій вантажівки. Водія забрала «швидка», він помер дорогою до лікарні.
До цього у чергах померли ще два водії - перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин» та «Корчова».
11 грудня через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» зняли блокаду, яка тривала понад місяць.
Блокада кордону з Україною розпочалося 6 листопада.
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