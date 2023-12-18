Польські фермери планують приєднатися до блокади пункту пропуску на кордоні з Україною

18 грудня польські перевізники відновлюють блокаду пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" на кордоні з Україною. До них приєднаються польські фермери.

Новий протест на ПП "Ягодин — Дорогуськ"

Організатор польських страйкарів з ультраправої партії Ruch Narodowy Рафал Меклер повідомив, що до блокади кордону долучаться фермери з організації "Об’єднане село". Акція розпочнеться о 12:30 за київським часом.

Вимоги польських фермерів:

заборона імпорту цукру з України;

негайна виплата прямих субсидій;

збереження компенсації акцизу на паливо;

компенсації виробникам кукурудзи.

Jutro na Dorohusku startuje od nowa blokada. Dołączają do nas rolnicy ze Zjednoczonej Wsi. pic.twitter.com/5gi5JKSgrR — Rafał Mekler (@MeklerRafal) December 17, 2023

Блокада пунктів пропуску на українському кордоні

Наразі у черзі на ПП "Ягодин-Дорогуськ" перебуває понад 2 тис українських вантажівок.

Один із лідерів протесту Павел Озигала підтвердив RMF FM, що нова акція може тривати до 8 березня.

Нагадаємо, що Окружний суд у Любліні дозволив протестувальникам відновити акцію після того, як це заборонила місцева влада.

16 грудня у черзі на прикордонному пункті пропуску «Краківець — Корчова» помер водій вантажівки. Водія забрала «швидка», він помер дорогою до лікарні.

До цього у чергах померли ще два водії - перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин» та «Корчова».

11 грудня через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» зняли блокаду, яка тривала понад місяць.

Блокада кордону з Україною розпочалося 6 листопада.