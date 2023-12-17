Польські перевізники готують новий протест на розблокованому ПП "Ягодин-Дорогуськ". Він може тривати до березня

З 18 грудня польські перевізники розпочнуть нову акцію протесту на розблокованому тиждень тому ПП "Ягодин-Дорогуськ". Вона може тривати до 8 березня.
У Польщі відновлять блокаду українського кордону
Наразі у черзі на кордоні перебуває понад 2 тис українських вантажівок. RMF FM пише, що пропускна здатність переходу в Дорогуську становить приблизно 650 вантажівок на добу, тому в черзі опиниться приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попереднього протесту.
Один із лідерів протесту Павел Озигала підтвердив, що акція може тривати до 8 березня.
Нагадаємо, що Окружний суд у Любліні дозволив протестувальникам відновити акцію після того, як це заборонила місцева влада.
Що відомо про блокаду українського кордону
16 грудня стало відомо, що у черзі на прикордонному пункті пропуску «Краківець — Корчова» помер водій вантажівки. Водія забрала «швидка», він помер дорогою до лікарні.
До цього у чергах померли ще два водії - перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин» та «Корчова».
11 грудня через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на кордоні Польщі зняли блокаду, яка тривала понад місяць.
Блокада кордону з Україною розпочалося 6 листопада.
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