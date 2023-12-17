Польські перевізники готують новий протест на розблокованому ПП "Ягодин-Дорогуськ". Він може тривати до березня
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Польські перевізники готують новий протест на розблокованому ПП "Ягодин-Дорогуськ". Він може тривати до березня

ПП "Ягодин-Дорогуськ"
Джерело:  RMF 24

З 18 грудня польські перевізники розпочнуть нову акцію протесту на розблокованому тиждень тому ПП "Ягодин-Дорогуськ". Вона може тривати до 8 березня.

У Польщі відновлять блокаду українського кордону

Наразі у черзі на кордоні перебуває понад 2 тис українських вантажівок. RMF FM пише, що пропускна здатність переходу в Дорогуську становить приблизно 650 вантажівок на добу, тому в черзі опиниться приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попереднього протесту.

Один із лідерів протесту Павел Озигала підтвердив, що акція може тривати до 8 березня.

Нагадаємо, що Окружний суд у Любліні дозволив протестувальникам відновити акцію після того, як це заборонила місцева влада.

Сьогодні черга в Дорогуську становить 70 кілометрів. Час очікування на реєстрацію – приблизно 100 годин. Черга до переходу з Україною в Гребенному становить 30 км і там близько 500 вантажівок. Час очікування на заїзд - 125 годин.

Що відомо про блокаду українського кордону

16 грудня стало відомо, що у черзі на прикордонному пункті пропуску «Краківець — Корчова» помер водій вантажівки. Водія забрала «швидка», він помер дорогою до лікарні.

До цього у чергах померли ще два водії - перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин» та «Корчова».

11 грудня через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на кордоні Польщі зняли блокаду, яка тривала понад місяць.

Блокада кордону з Україною розпочалося 6 листопада.

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