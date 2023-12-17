Польские перевозчики готовят новый протест на разблокированном ПП "Ягодин-Дорогуск". Он может длиться до марта
Категория
Мир
Дата публикации

Польские перевозчики готовят новый протест на разблокированном ПП "Ягодин-Дорогуск". Он может длиться до марта

ПП "Ягодин-Дорогуск"
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Источник:  RMF 24

С 18 декабря польские перевозчики начнут новую акцию протеста на разблокированной неделю назад ПП "Ягодин-Дорогуск". Она может продлиться до 8 марта.

В Польше возобновят блокаду украинской границы

В настоящее время в очереди на границе находится более 2 тыс. украинских грузовиков. RMF FM пишет, что пропускная способность перехода в Дорогуске составляет около 650 грузовиков в сутки, поэтому в очереди окажется примерно вдвое больше водителей, чем во время предыдущего протеста.

Один из лидеров протеста Павел Озигала подтвердил, что акция может продлиться до 8 марта.

Напомним, что Окружной суд в Люблине разрешил протестующим возобновить акцию после того, как это запретили местные власти.

Сегодня очередь в Дорогуске составляет 70 километров. Время ожидания регистрации – примерно 100 часов. Очередь к переходу из Украины в Гребенном составляет 30 км и там около 500 грузовиков. Время ожидания на заезд – 125 часов.

Что известно о блокаде украинской границы

16 декабря стало известно, что в очереди на пограничном пункте пропуска "Краковец - Корчова" умер водитель грузовика. Водителя забрала скорая, он умер по дороге в больницу.

До этого в очередях умерли еще два водителя - перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" и "Корчева".

11 декабря из-за пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск» на границе Польши сняли блокаду, которая длилась более месяца.

Блокада границы с Украиной началась 6 ноября.

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