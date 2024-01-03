Польські фермери збираються відновити блокаду пропуску "Медика-Шегині"

З 4 січня польські фермери з організації "Ошукане село" збираються відновити блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

Фермери хочуть заблокувати ПП "Медика-Шегині"

Лідер організації Роман Кондрув в коментарі агентству PAP сказав про намір відновити протест.

Ми не отримали письмового підтвердження того, що наші вимоги будуть виконані, тому ми продовжуємо протест. Поширити

Напередодні до Медики приїжджав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, який запевнив, що вимоги фермерів будуть виконані.

Кондрув хотів отримати письмове запевнення, чого, за його словами, не сталося.

Польські фермери вимагають від уряду країни субсидій на кукурудзу, збільшення ліквідних кредитів для фермерів і збереження сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

Кондрув сказав, що цього разу протест буде жорсткішим – пропускатимуть по одній вантажівці на годину.

Блокада проїзду вантажівок в Україну

6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок поблизу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова – Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин".

Вони вимагають відновити дозволи для українських перевізників, що були скасовані угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Польські фермери з "Ошуканого села" почали блокаду пункту пропуску у Медиці 23 листопада 2023 року.

24 грудня польські фермери призупинили акцію протесту на одному з прикордонних пунктів, однак, попри це, далекобійники продовжують блокувати три інші.

В кінці грудня в уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.