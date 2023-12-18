Забастовка польских перевозчиков. Пункт пропуска "Дорогуск – Ягодин" снова заблокирован
Категория
Мир
Дата публикации

Забастовка польских перевозчиков. Пункт пропуска "Дорогуск – Ягодин" снова заблокирован

Госпогранслужба Украины
Забастовка
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Сегодня после 15.00 польские перевозчики начали повторную акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин". На прошлой неделе пункт уже приступил к работе.

Пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин" снова заблокирован

Движение грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" на границе Польши с Украиной заблокировано сегодня, 18 декабря, днем. Это произошло из-за новой акции протеста польских перевозчиков.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

Сегодня после 15:00 польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин". О ее начале информация поступила от Пограничной стражи Республики Польша, говорится в сообщении ГНСУ.

Там уточняют, что организаторы акции протеста хотят пропускать только по одному грузовику в час. При этом они будут пропускать гуманитарную и военную помощь, а также грузовики с животными и скоропортящимися товарами.

Пограничники уточняют, что протестующие не хотят препятствовать движению автобусов.

Блокада границы с Украиной

Напомним, польские перевозчики с начала ноября начали забастовку на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной. Они требуют, чтобы ЕС отменил с нашей страной "транспортный безвоз".

На минувшей неделе в понедельник протестующие перестали блокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск".

Местные власти запретили проводить там забастовки, но позже суд отменил такое решение.

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