Cтрайк польських перевізників. Пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин" знову заблоковано

Сьогодні після 15:00 польські перевізники розпочали повторну акцію протесту на під'їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин". На минулому тижні пункт вже розпочав роботу.
Пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин" знову заблоковано
Рух вантажівок на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на кордоні Польщі з Україною заблоковано сьогодні, 18 грудня, вдень. Це сталося через нову акцію протесту польських перевізників.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Facebook.
Там уточнюють, що організатори акції протесту хочуть пропускати лише по одній вантажівці на годину. При цьому вони пропускатимуть гуманітарну та військову допомогу, а також вантажівки з тваринами та товарами, які швидко псуються.
Прикордонники уточнюють, що протестувальники не хочуть перешкоджати руху автобусів.
Блокада кордону з Україною
Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали страйк на кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагають, щоб ЄС скасував із нашою країною "транспортне безвіз".
Минулого тижня у понеділок протестувальники перестали блокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ".
Місцева влада заборонила проводити там страйки, але пізніше суд скасував таке рішення.
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