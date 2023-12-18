Cтрайк польських перевізників. Пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин" знову заблоковано
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Cтрайк польських перевізників. Пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин" знову заблоковано

Держприкордонслужба України
Польща

Сьогодні після 15:00 польські перевізники розпочали повторну акцію протесту на під'їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин". На минулому тижні пункт вже розпочав роботу.

Пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин" знову заблоковано

Рух вантажівок на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на кордоні Польщі з Україною заблоковано сьогодні, 18 грудня, вдень. Це сталося через нову акцію протесту польських перевізників.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Facebook.

Сьогодні, після 15:00, польські перевізники розпочали акцію протесту на під'їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща, – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Там уточнюють, що організатори акції протесту хочуть пропускати лише по одній вантажівці на годину. При цьому вони пропускатимуть гуманітарну та військову допомогу, а також вантажівки з тваринами та товарами, які швидко псуються.

Прикордонники уточнюють, що протестувальники не хочуть перешкоджати руху автобусів.

Блокада кордону з Україною

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали страйк на кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагають, щоб ЄС скасував із нашою країною "транспортне безвіз".

Минулого тижня у понеділок протестувальники перестали блокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Місцева влада заборонила проводити там страйки, але пізніше суд скасував таке рішення.

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