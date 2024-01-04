Польські фермери знову заблокували рух на пункті пропуску "Шегині-Медика"

Польські фермери відновили акцію протесту на пункті пропуску "Шегині-Медика". З 09:00 4 січня вони почали блокувати рух у пункті пропуску.

Що відбувається на кордоні

Як повідомили в Держприкордонслужбі, ускладнення у русі транспорту можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

На цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 800 вантажівок, – мовиться в повідомленні. Поширити

Як заявив лідер протестувальників Роман Кондрув, вони пропускатимуть по три вантажівки на годину. Також без затримок обіцяють пропускати гуманітарні вантажі та машини із товарами, що швидко псуються. Легкові автомобілі та автобуси можуть перетинати кордон у звичному режимі.

Попередньо, протест триватиме до 3 лютого.

Разом з тим у польських ЗМІ вже з'явилася інформація, що фермери із асоціації "Ошукане село" відновили блокування пункту пропуску у "Медиці".

Ми хочемо підписати угоду, двосторонню угоду, тобто між міністерством і фермерами, якщо така угода буде підписана, протест буде призупинено якнайшвидше, - заявив лідер протестувальників Роман Кондров, – передає Polsat News. Поширити

За його словами, цього разу акція протесту матиме більш жорстку форму - за годину пропускатимуть лише одну вантажівку з черги.

Які вимоги польських фермерів

3 січня польські фермери заявляли, що відновлять блокаду пункту пропуску "Медика - Шегині" 4 січня, якщо не отримають письмових гарантій щодо виконання їхніх вимог.

Зокрема, вони вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін. Лідер протестувальників запевнив, що "письмові гарантії автоматично припинять блокаду пункту пропуску".

Своєю чергою в польському уряді пообіцяли, що намагатимуться переконати страйкарів перестати блокувати пропуск вантажівок на кордоні з Україною.