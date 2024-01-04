Польські фермери знову заблокували рух на пункті пропуску "Шегині-Медика"

Польські фермери відновили акцію протесту на пункті пропуску "Шегині-Медика". З 09:00 4 січня вони почали блокувати рух у пункті пропуску.
Що відбувається на кордоні
Як повідомили в Держприкордонслужбі, ускладнення у русі транспорту можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.
Як заявив лідер протестувальників Роман Кондрув, вони пропускатимуть по три вантажівки на годину. Також без затримок обіцяють пропускати гуманітарні вантажі та машини із товарами, що швидко псуються. Легкові автомобілі та автобуси можуть перетинати кордон у звичному режимі.
Попередньо, протест триватиме до 3 лютого.
Разом з тим у польських ЗМІ вже з'явилася інформація, що фермери із асоціації "Ошукане село" відновили блокування пункту пропуску у "Медиці".
За його словами, цього разу акція протесту матиме більш жорстку форму - за годину пропускатимуть лише одну вантажівку з черги.
Які вимоги польських фермерів
3 січня польські фермери заявляли, що відновлять блокаду пункту пропуску "Медика - Шегині" 4 січня, якщо не отримають письмових гарантій щодо виконання їхніх вимог.
Зокрема, вони вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін. Лідер протестувальників запевнив, що "письмові гарантії автоматично припинять блокаду пункту пропуску".
Своєю чергою в польському уряді пообіцяли, що намагатимуться переконати страйкарів перестати блокувати пропуск вантажівок на кордоні з Україною.
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