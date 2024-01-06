Пограничники подтвердили возобновление движения грузовиков на ПП "Медика-Шегини"

6 января в 21:00 польские фермеры разблокировали движение грузовиков перед пунктом пропуска "Медика - Шегини". Госпогранслужба Украины подтвердила возобновление движения.
ПП "Медика – Шегини" разблокировано
ГПСУ получила информацию от Пограничной стражи Республики Польша. В 21:00 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини".
Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.
Спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" сказал, что в настоящее время въезда в Украину перед пунктом пропуска "Медика-Шегини" ожидают 650 грузовиков.
Пограничники совместно с работниками контролирующих служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.
Блокада движения грузовиков на границе с Украиной
Напомним, что 6 ноября 2023 года польские перевозчики заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной в пунктах пропуска «Ягодин – Дорогуск», «Краковец – Корчёва», «Рава-Русская – Гребенное».
23 ноября 2023 года фермеры из "Обманутое село" начали блокировать переход в Медике.
24 декабря они заявили о намерении приостановить свою акцию в начале января. Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский встретился с фермерами и обещал выполнить требования.
4 января они снова возобновили блокаду, требовали письменных обещаний от польского правительства. Фермеры пропускали только одну машину из очереди в час. 6 января правительство Польши подписало с ними письменное соглашение.
22 декабря украинские и польские чиновники согласовали план действий для разблокирования пунктов пропуска на границе между странами.
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