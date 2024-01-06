Правительство Польши нашло способ для деблокады границы Украины — Rzeczpospolita

Уже 6 января глава Министерства сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский намерен подписать соглашение с представителями движения "Обманутое село", чтобы последние наконец-то прекратили блокаду пункта пересечения границы с Украиной в Медице.

Правительство Туска может добиться успеха в вопросе деблокады украинской границы

Согласно данным издания Rzeczpospolita, команда действующего премьера Дональда Туска все-таки решила предоставить письменные гарантии выполнения трех требований протестующих фермеров: предоставление субсидий на кукурузу, гарантии неповышения налогов и дешевые кредиты.

Относительно субсидий Польша обратилась в Европейскую комиссию, чтобы получить одобрение; упразднение повышения налога на 21% должен утвердить польский Сейм; а гарантирование кредитов обеспечат местные органы власти, которые затем получат компенсацию из госбюджета, - сказано в материале. Поделиться

Кроме того, сообщается, что "Обманутое село" также настаивало на том, чтобы распространить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины на дополнительные продукты.

В первую очередь речь идет о мягких фруктах, сахаре, спирте, меде, яблочном концентрате, яйцах и мясе птицы.

Хотя об одобрении части требований правительство Польши сообщило аграриям, те требовали письменных гарантий, и именно поэтому Секерский якобы поедет в Жешув в субботу для заключения соглашения. После этого фермеры должны прекратить блокаду. Поделиться

По словам инсайдеров издания Rzeczpospolita, по состоянию на вечер 5 января финальное решение по этому вопросу не было принято.

Блокада украинской границы: что важно знать

Польские фермеры из "Обманутого села" начали блокировать переход в Медице с 23 ноября 2023 года.

24 декабря протестующие выступили с официальным заявлением о том, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не восстановить.

Несмотря на это, 4 января блокада все же возобновилась.

Следует также отметить, что в конце декабря в правительстве Украины и Польше согласовали план действий по разблокированию границы.