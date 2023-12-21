Министры инфраструктуры Украины и Польши обсудили разблокировку границы

Министры инфраструктуры Украины и Польши встретились в Варшаве, чтобы обсудить вопрос разблокирования украинской границы, заблокированной польскими перевозчиками.
Кубраков встретился с новым министром инфраструктуры Польши
Украинский министр Александр Кубраков и его польский коллега Дариуш Климчак представили цифры и аналитику трафика между Украиной и Польшей.
Министр отметил, что в условиях частичной блокады глубоководных портов количество перевозок возросло. Значительную долю занимает перевозка горючего, гуманитарных грузов, зерна.
На встрече также подняли вопрос создания отдельной электронной очереди для пустых фур на "Ягодин - Дорогуск".
Блокада украинской границы: что известно
По состоянию на 19 декабря в очередях на границе с Польшей стояло более 3300 грузовиков. По информации ГНСУ, речь идет о пунктах пропуска: Шегини – 1000, Рава-Русская – 350, Краковец – 550, Ягодин – 1400 фур.
11 декабря разблокировано движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Однако 18 декабря польские перевозчики возобновили блокаду на границе в ПП "Дорогуск - Ягодин".
Напомним, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска для проезда грузовиков на границе с Украиной: "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".
Они требуют вернуть разрешения на грузоперевозку для украинских транспортных компаний.
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