Министры инфраструктуры Украины и Польши обсудили разблокировку границы

Министры инфраструктуры Украины и Польши встретились в Варшаве, чтобы обсудить вопрос разблокирования украинской границы, заблокированной польскими перевозчиками.

Кубраков встретился с новым министром инфраструктуры Польши

Украинский министр Александр Кубраков и его польский коллега Дариуш Климчак представили цифры и аналитику трафика между Украиной и Польшей.

Польские коллеги осветили свои аргументы и цифры по рынку Польши. На этой неделе мы продолжаем работу в Киеве с представителями польского правительства. Я благодарен за желание и готовность работать вместе для решения проблем. Поделиться

🇺🇦🇵🇱 We met in Warsaw with the new Minister of Infrastructure of Poland @DariuszKlimczak. The key topic for both sides is to unblock the border. We presented figures and analytics of traffic between our countries. Polish colleagues highlighted their arguments and figures about… pic.twitter.com/M3baWcKpTx — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) December 21, 2023

Министр отметил, что в условиях частичной блокады глубоководных портов количество перевозок возросло. Значительную долю занимает перевозка горючего, гуманитарных грузов, зерна.

На встрече также подняли вопрос создания отдельной электронной очереди для пустых фур на "Ягодин - Дорогуск".

Мы предлагали это раньше – мы сделали. С понедельника регистрация в отдельную очередь началась, однако очевидно влияние этого решения увидеть невозможно, ведь граница заблокирована полностью (за сутки из Ягодина выехало 3 грузовика!). Поделиться

Блокада украинской границы: что известно

По состоянию на 19 декабря в очередях на границе с Польшей стояло более 3300 грузовиков. По информации ГНСУ, речь идет о пунктах пропуска: Шегини – 1000, Рава-Русская – 350, Краковец – 550, Ягодин – 1400 фур.

11 декабря разблокировано движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Однако 18 декабря польские перевозчики возобновили блокаду на границе в ПП "Дорогуск - Ягодин".

Напомним, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска для проезда грузовиков на границе с Украиной: "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".

Они требуют вернуть разрешения на грузоперевозку для украинских транспортных компаний.