Власти Польши заявляют о трудностях с разблокированием польско-украинской границы

Недавно назначенный министром инфраструктуры Польши Дариуш Климчак признал сложности с разблокировкой заблокированных польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.
О каких трудностях заявляют в Польше по поводу разблокирования границы с Украиной
Климчак в комментарии журналистам издания РАР заявил, что к нынешней ситуации и масштабным блокировкам польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной привело бездействие представителей предыдущей польской власти.
По словам министра инфраструктуры Польши, разрешить ситуацию с разблокировкой пунктов пропусков на границе с Украиной будет достаточно сложно.
Он также заявил, что планирует провести встречу с украинским коллегой Александром Кубраковым и подчеркнул, что каждый день участвует в переговорах с польскими перевозчиками, проводящими блокаду на границе.
Что известно о блокаде украинской границы со стороны польских перевозчиков
В Госпогранслужбе сообщили, что польские перевозчики в день, 18 декабря, заблокировали движение грузового транспорта на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин".
В ведомстве отметили, что польские перевозчики пообещали пропускать по одному грузовику в час.
При этом они будут пропускать гуманитарную и военную помощь, а также грузовики с животными и скоропортящимися товарами.
Пограничники уточняют, что протестующие не хотят препятствовать движению автобусов.