Власти Польши заявляют о трудностях с разблокированием польско-украинской границы

Недавно назначенный министром инфраструктуры Польши Дариуш Климчак признал сложности с разблокировкой заблокированных польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

О каких трудностях заявляют в Польше по поводу разблокирования границы с Украиной

Климчак в комментарии журналистам издания РАР заявил, что к нынешней ситуации и масштабным блокировкам польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной привело бездействие представителей предыдущей польской власти.

По словам министра инфраструктуры Польши, разрешить ситуацию с разблокировкой пунктов пропусков на границе с Украиной будет достаточно сложно.

Это впервые, когда мы вообще можем начать обсуждать соглашение о либерализации транспорта. Мы знаем, что это соглашение является яблоком раздора, поэтому перевозчики протестуют на границе, - отметил Климчак. Поделиться

Он также заявил, что планирует провести встречу с украинским коллегой Александром Кубраковым и подчеркнул, что каждый день участвует в переговорах с польскими перевозчиками, проводящими блокаду на границе.

Мы ищем общий знаменатель, исходя из которого можно хотя бы приостановить акцию протеста, – пояснил Климчак. Поделиться

Что известно о блокаде украинской границы со стороны польских перевозчиков

В Госпогранслужбе сообщили, что польские перевозчики в день, 18 декабря, заблокировали движение грузового транспорта на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин".

Сегодня после 15:00 польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин". О ее начале информация поступила от Пограничной стражи Республики Польша, говорится в сообщении представителей ГНСУ. Поделиться

В ведомстве отметили, что польские перевозчики пообещали пропускать по одному грузовику в час.

При этом они будут пропускать гуманитарную и военную помощь, а также грузовики с животными и скоропортящимися товарами.

Пограничники уточняют, что протестующие не хотят препятствовать движению автобусов.