Влада Польщі заявляє про труднощі із розблокуванням польсько-українського кордону

Нещодавно призначений міністром інфраструктури Польщі Даріуш Климчак визнав труднощі із розблокуванням заблокованих польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Про які труднощі заявляють у Польщі стосовно розблокування кордону з Україною
Климчак у коментарі журналістам видання РАР заявив, що до нинішньої ситуації і масштабних блокувань польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною призвела бездіяльність представників попередньої польської влади.
За словами міністра інфраструктури Польщі, вирішити ситуацію із розблокуванням пунктів пропусків на кордоні з Україною буде доволі складно.
Він також заявив, що планує провести зустріч із українським колегою Олександром Кубраковим та наголосив, що кожного дня бере участь у переговорах із польськими перевізниками, які проводять блокаду на кордоні.
Що відомо про блокаду українського кордону з боку польських перевізників
У Держприкордонній службі України повідомили, що польські перевізники у день, 18 грудня, заблокували рух вантажного транспорту на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин".
У відомстві зазначили, що польські перевізники пообіцяли пропускати по одній вантажівці на годину.
При цьому вони пропускатимуть гуманітарну та військову допомогу, а також вантажівки з тваринами та товарами, які швидко псуються.
Прикордонники уточнюють, що протестувальники не хочуть перешкоджати руху автобусів.