Влада Польщі заявляє про труднощі із розблокуванням польсько-українського кордону
Категорія
Політика
Дата публікації

Влада Польщі заявляє про труднощі із розблокуванням польсько-українського кордону

Блокада польських перевізників
Джерело:  online.ua

Нещодавно призначений міністром інфраструктури Польщі Даріуш Климчак визнав труднощі із розблокуванням заблокованих польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною. 

Про які труднощі заявляють у Польщі стосовно розблокування кордону з Україною

Климчак у коментарі журналістам видання РАР заявив, що до нинішньої ситуації і масштабних блокувань польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною призвела бездіяльність представників попередньої польської влади.

За словами міністра інфраструктури Польщі, вирішити ситуацію із розблокуванням пунктів пропусків на кордоні з Україною буде доволі складно.

Це вперше, коли ми взагалі можемо почати обговорювати угоду про лібералізацію транспорту. Ми знаємо, що ця угода є яблуком розбрату, через що перевізники протестують на кордоні, - зазначив Климчак.

Він також заявив, що планує провести зустріч із українським колегою Олександром Кубраковим та наголосив, що кожного дня бере участь у переговорах із польськими перевізниками, які проводять блокаду на кордоні.

Ми шукаємо спільний знаменник, виходячи з якого можна хоча б призупинити акцію протесту, - пояснив Климчак.

Що відомо про блокаду українського кордону з боку польських перевізників

У Держприкордонній службі України повідомили, що польські перевізники у день, 18 грудня, заблокували рух вантажного транспорту на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин".

Сьогодні, після 15:00, польські перевізники розпочали акцію протесту на під'їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща, - йдеться у повідомленні представників ДПСУ.

У відомстві зазначили, що польські перевізники пообіцяли пропускати по одній вантажівці на годину.

При цьому вони пропускатимуть гуманітарну та військову допомогу, а також вантажівки з тваринами та товарами, які швидко псуються.

Прикордонники уточнюють, що протестувальники не хочуть перешкоджати руху автобусів.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм