Влада Польщі заявляє про труднощі із розблокуванням польсько-українського кордону

Нещодавно призначений міністром інфраструктури Польщі Даріуш Климчак визнав труднощі із розблокуванням заблокованих польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про які труднощі заявляють у Польщі стосовно розблокування кордону з Україною

Климчак у коментарі журналістам видання РАР заявив, що до нинішньої ситуації і масштабних блокувань польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною призвела бездіяльність представників попередньої польської влади.

За словами міністра інфраструктури Польщі, вирішити ситуацію із розблокуванням пунктів пропусків на кордоні з Україною буде доволі складно.

Це вперше, коли ми взагалі можемо почати обговорювати угоду про лібералізацію транспорту. Ми знаємо, що ця угода є яблуком розбрату, через що перевізники протестують на кордоні, - зазначив Климчак. Поширити

Він також заявив, що планує провести зустріч із українським колегою Олександром Кубраковим та наголосив, що кожного дня бере участь у переговорах із польськими перевізниками, які проводять блокаду на кордоні.

Ми шукаємо спільний знаменник, виходячи з якого можна хоча б призупинити акцію протесту, - пояснив Климчак. Поширити

Що відомо про блокаду українського кордону з боку польських перевізників

У Держприкордонній службі України повідомили, що польські перевізники у день, 18 грудня, заблокували рух вантажного транспорту на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин".

Сьогодні, після 15:00, польські перевізники розпочали акцію протесту на під'їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща, - йдеться у повідомленні представників ДПСУ. Поширити

У відомстві зазначили, що польські перевізники пообіцяли пропускати по одній вантажівці на годину.

При цьому вони пропускатимуть гуманітарну та військову допомогу, а також вантажівки з тваринами та товарами, які швидко псуються.

Прикордонники уточнюють, що протестувальники не хочуть перешкоджати руху автобусів.