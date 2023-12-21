Міністри інфраструктури України та Польщі обговорили розблокування кордону

Міністри інфраструктури України та Польщі зустрілися у Варшаві, щоб обговорити питання розблокування українського кордону, який заблокований польськими перевізниками.
Кубраков зустрівся з новим міністром інфраструктури Польщі
Український міністр Олександр Кубраков та його польський колега Даріуш Климчак представили цифри та аналітику трафіку між Україною та Польщею.
Міністр зазначив, що в умовах часткової блокади глибоководних портів, кількість перевезень зросла. Значну частку займає перевезення пального, гуманітарних вантажів, зерна.
На зустрічі також порушили питання створення окремої електронної черги для порожніх фур на “Ягодин – Дорогуськ”.
Блокада українського кордону: що відомо
Станом на 19 грудня у чергах на кордоні з Польщею стояло понад 3300 вантажівок. За інформацією ДПСУ, йдеться про пункти пропуску: Шегині – 1000, Рава-Руська – 350, Краківець – 550, Ягодин - 1400 фур.
11 грудня розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак 18 грудня польські перевізники відновили блокаду на кордоні у ПП "Дорогуськ – Ягодин".
Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники заблокували три пункти пропуску для проїзду вантажівок на кордоні з Україною: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».
Вони вимагають повернути дозволи на вантажоперевезення для українських транспортних компаній.
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