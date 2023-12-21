Міністри інфраструктури України та Польщі обговорили розблокування кордону
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Міністри інфраструктури України та Польщі обговорили розблокування кордону

Олександр Кубраков
Кубраков і Климчак
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Міністри інфраструктури України та Польщі зустрілися у Варшаві, щоб обговорити питання розблокування українського кордону, який заблокований польськими перевізниками.

Кубраков зустрівся з новим міністром інфраструктури Польщі

Український міністр Олександр Кубраков та його польський колега Даріуш Климчак представили цифри та аналітику трафіку між Україною та Польщею.

Польські колеги висвітлили свої аргументи та цифри щодо ринку Польщі. Цього тижня ми продовжуємо роботу в Києві з представниками польського уряду. Я вдячний за бажання та готовність працювати разом для вирішення проблем.

Міністр зазначив, що в умовах часткової блокади глибоководних портів, кількість перевезень зросла. Значну частку займає перевезення пального, гуманітарних вантажів, зерна.

На зустрічі також порушили питання створення окремої електронної черги для порожніх фур на “Ягодин – Дорогуськ”.

Ми пропонували це раніше – ми зробили. З понеділка реєстрація в окрему чергу розпочалась, проте очевидно вплив цього рішення побачити неможливо, адже кордон заблоковано повністю (за добу з Ягодина виїхало 3 вантажівки!).

Блокада українського кордону: що відомо

Станом на 19 грудня у чергах на кордоні з Польщею стояло понад 3300 вантажівок. За інформацією ДПСУ, йдеться про пункти пропуску: Шегині – 1000, Рава-Руська – 350, Краківець – 550, Ягодин - 1400 фур.

11 грудня розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак 18 грудня польські перевізники відновили блокаду на кордоні у ПП "Дорогуськ – Ягодин".

Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники заблокували три пункти пропуску для проїзду вантажівок на кордоні з Україною: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

Вони вимагають повернути дозволи на вантажоперевезення для українських транспортних компаній.

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