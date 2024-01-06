Уряд Польщі знайшов спосіб деблокади кордону України — Rzeczpospolita

Уже 6 січня глава Міністерства сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Секерський має намір підписати угоду з представниками руху "Ошукане село", щоб останні нарешті припинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.
Уряд Туска може досягти успіху у питанні деблокади українського кордону
Згідно з даними видання Rzeczpospolita, команда чинного прем’єра Дональда Туска все-таки вирішила надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів-протестувальників: надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків і дешеві кредити.
Окрім того, наголошується, що "Ошукане село" також наполягало на тому, щоб поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти.
Насамперед йдеться про м’які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м'ясо птиці.
За словами інсайдерів видання Rzeczpospolita, станом на вечір 5 січня фінальне рішення у цьому питанні не було ухвалене.
Блокада українського кордону: що важливо знати
Польські фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада 2023 року.
24 грудня протестувальники виступили з офіційною заявою про те що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити.
Попри це, 4 січня блокада все ж відновилась.
Варто також зазначити, що наприкінці грудня в уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.
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