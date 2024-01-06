Уряд Польщі знайшов спосіб деблокади кордону України — Rzeczpospolita
Категорія
Економіка
Дата публікації

Уряд Польщі знайшов спосіб деблокади кордону України — Rzeczpospolita

прапор Польщі
Джерело:  Rzeczpospolita

Уже 6 січня глава Міністерства сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Секерський має намір підписати угоду з представниками руху "Ошукане село", щоб останні нарешті припинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.

Уряд Туска може досягти успіху у питанні деблокади українського кордону

Згідно з даними видання Rzeczpospolita, команда чинного прем’єра Дональда Туска все-таки вирішила надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів-протестувальників: надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків і дешеві кредити.

Щодо субсидій Польща звернулась до Європейської комісії, аби отримати схвалення; скасування підвищення податку на 21% має затвердити польський Сейм; а гарантування кредитів забезпечать місцеві органи влади, які потім отримають компенсацію з держбюджету, йдеться в матеріалі.

Окрім того, наголошується, що "Ошукане село" також наполягало на тому, щоб поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти.

Насамперед йдеться про м’які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м'ясо птиці.

Хоча про схвалення частини вимог уряд Польщі повідомив аграріїв, ті вимагали письмових гарантій, і саме тому Секерський нібито поїде до Жешува в суботу для укладання угоди. Після цього фермери мають припинити блокаду.

За словами інсайдерів видання Rzeczpospolita, станом на вечір 5 січня фінальне рішення у цьому питанні не було ухвалене.

Блокада українського кордону: що важливо знати

Польські фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада 2023 року.

24 грудня протестувальники виступили з офіційною заявою про те що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити.

Попри це, 4 січня блокада все ж відновилась.

Варто також зазначити, що наприкінці грудня в уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.

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