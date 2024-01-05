Страйк польських перевізників. 2 тис вантажівок стоїть у чергах на кордоні

Протестувальники кажуть, що пропускатимуть по три автівки за годину, як в бік України, як і ті, які заїжджають на територію Польщі. Але за попередню добу кількість транспортних засобів на польско-українському кордоні не зменшилася.
Черги вантажівок на польському кордоні з Україною залишаються великими
Польські протестувальники з 4 січня блокують пункт пропуску "Медика" на кордоні з Україною. Загалом в чергах на виїзд до України стоять близько 2 тисячі вантажівок.
Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, три інші напрямку на кордоні України та Польщі також заблоковані польськими протестувальниками. У черзі стоять близько 1400 вантажівок, біля пункту пропуску "Шегині" черга складає 600 вантажівок. Рух легкових авто та автобусів не блокується.
Блокада кордону польськими страйкарями
З 6 листопада 2023 року на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни.
З 4 грудня на українсько-польському кордоні 4 грудня запрацював пункт пропуску для порожніх вантажівок на виїзд з України.
Також 24 грудня польські протестувальники перестали блокувати КПП "Медика-Шегині" на період свят. Проте 4 січня блокаду пропускного пункту відновили.
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