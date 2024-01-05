Страйк польських перевізників. 2 тис вантажівок стоїть у чергах на кордоні
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Страйк польських перевізників. 2 тис вантажівок стоїть у чергах на кордоні

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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Протестувальники кажуть, що пропускатимуть по три автівки за годину, як в бік України, як і ті, які заїжджають на територію Польщі. Але за попередню добу  кількість транспортних засобів на польско-українському кордоні не зменшилася.

Черги вантажівок на польському кордоні з Україною залишаються великими

Польські протестувальники з 4 січня блокують пункт пропуску "Медика" на кордоні з Україною. Загалом в чергах на виїзд до України стоять близько 2 тисячі вантажівок.

Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Вчора після 9 години ранку поновилися блокування на пункті пропуску "Медика" на території Польщі. З українського боку це пункт пропуску "Шегині". Блокувальники знаходяться на певній віддаленості, близько 500 метрів від лінії кордону, перебувають на автошляху, блокуючи можливість руху вантажних транспортних засобів, – заявив речник.

За його словами, три інші напрямку на кордоні України та Польщі також заблоковані польськими протестувальниками. У черзі стоять близько 1400 вантажівок, біля пункту пропуску "Шегині" черга складає 600 вантажівок. Рух легкових авто та автобусів не блокується.

Вони (протестувальники, - ред.) зазначали, що пропускатимуть по три автівки за годину, як в бік України, як і ті, які заїжджають на територію Польщі. Але за попередню добу ми не бачили суттєвого зниження кількість транспортних засобів, – додав Демченко, коментуючи ситуацію на КПП "Медика".

Блокада кордону польськими страйкарями

З 6 листопада 2023 року на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни.

З 4 грудня на українсько-польському кордоні 4 грудня запрацював пункт пропуску для порожніх вантажівок на виїзд з України.

Також 24 грудня польські протестувальники перестали блокувати КПП "Медика-Шегині" на період свят. Проте 4 січня блокаду пропускного пункту відновили.

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