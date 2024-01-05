Забастовка польских перевозчиков. 2 тыс грузовиков стоит в очередях на границе

Протестующие говорят, что будут пропускать по три автомобиля в час, как в сторону Украины, как и въезжающие на территорию Польши. Но за предыдущие сутки количество транспортных средств на польско-украинской границе не уменьшилось.
Очереди грузовиков на польской границе с Украиной остаются большими
Польские протестующие с 4 января блокируют пункт пропуска "Медика" на границе с Украиной. Всего в очередях на выезд в Украину стоят около 2 тысяч грузовиков.
Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
По его словам, три других направления на границе Украины и Польши также заблокированы польскими протестующими. В очереди стоят около 1400 грузовиков, возле пункта пропуска "Шегини" очередь составляет 600 грузовиков. Движение легковых автомобилей и автобусов не блокируется.
Блокада границы польскими забастовщиками
С 6 ноября 2023 г. на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны.
С 4 декабря на украинско-польской границе 4 декабря заработал пункт пропуска для пустых грузовиков на выезд из Украины.
Также 24 декабря польские протестующие перестали блокировать КПП "Медика-Шегини" на период праздников. Однако 4 января блокада пропускного пункта была возобновлена.
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