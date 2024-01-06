Прикордонники підтвердили відновлення руху вантажівок на ПП "Медика – Шегині"

6 січня о 21:00 польські фермери розблокували рух вантажівок перед пунктом пропуску "Медика – Шегині". Держприкордонслужба України підтвердила відновлення руху.
ПП "Медика – Шегині" розблоковано
ДПСУ отримала інформація від Прикордонної варти Республіки Польща. О 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Медика – Шегині».
Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.
Речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" сказав, що на даний час на вʼїзд в Україну перед пунктом пропуску "Медика-Шегині" очікують 650 вантажівок.
Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.
Блокада руху вантажівок на кордоні з Україною
Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною у пунктах пропуску «Ягодин - Дорогуськ», «Краківець - Корчова», «Рава-Руська - Гребенне».
23 листопада 2023 року фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці.
24 грудня вони заявили про намір призупинити свою акцію на початку січня. Міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський зустрівся з фермерами і пообіцяв виконати вимоги.
4 січня вони знову відновили блокаду, оскільки вимагали письмових обіцянок від польского уряду. Фермери пропускали лише одну машину з черги на годину. 6 січня уряд Польщі підписав з ними письмову угоду.
22 грудня українські та польські чиновники погодили план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами.
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