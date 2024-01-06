Прикордонники підтвердили відновлення руху вантажівок на ПП "Медика – Шегині"

ПП "Медика – Шегині" розблоковано

ДПСУ отримала інформація від Прикордонної варти Республіки Польща. О 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Медика – Шегині».

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

На даний час на вʼїзд в Україну перед ППр «Медика – Шегині» очікують 650 вантажівок. Поширити

Речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" сказав, що на даний час на вʼїзд в Україну перед пунктом пропуску "Медика-Шегині" очікують 650 вантажівок.

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

Блокада руху вантажівок на кордоні з Україною

Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною у пунктах пропуску «Ягодин - Дорогуськ», «Краківець - Корчова», «Рава-Руська - Гребенне».

23 листопада 2023 року фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці.

24 грудня вони заявили про намір призупинити свою акцію на початку січня. Міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський зустрівся з фермерами і пообіцяв виконати вимоги.

4 січня вони знову відновили блокаду, оскільки вимагали письмових обіцянок від польского уряду. Фермери пропускали лише одну машину з черги на годину. 6 січня уряд Польщі підписав з ними письмову угоду.

22 грудня українські та польські чиновники погодили план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами.