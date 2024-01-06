Уряд Польщі підписав угоду з фермерами для розблокування ПП "Медика-Шегині"

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та представники руху "Ошукане село" підписали угоду щодо припинення блокади пункту пропуску на кордоні з Україною. Фермери мають розблокувати пункт пропуску о 20:00.

Уряд Польщі домовився з фермерами про призупинення протесту

Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги аграріїв. Вони включали запуск субсидій на кукурудзу в розмірі 1 млн злотих, збільшення кредитування на ліквідні позики на 2,5 млрд злотих і збереження рівня сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

З моменту підписання угоди протест на пункті пропуску в Медиці буде призупинений на період, необхідний для проведення юридичних змін, нотифікації і період, необхідний для реалізації додаткових змін,- йдеться в угоді між сторонами. Поширити

Під час брифінгу міністр сказав, що ця угода – не початок і не кінець діалогу, який розпочали і продовжуватимуть з аграріями.

Ми хочемо вирішувати проблеми в діалозі з фермерами, з повноцінним партнерським обговоренням. Ми усвідомлюємо складність ситуації в сільському господарстві. Поширити

Блокада ПП у Медиці

23 листопада 2023 року фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці.

24 грудня вони заявили про намір призупинити свою акцію на початку січня. Міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський зустрівся з фермерами і пообіцяв виконати вимоги.

4 січня вони знову відновили блокаду, оскільки вимагали письмових обіцянок від польского уряду. Фермери пропускали лише одну машину з черги на годину.

Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною у пунктах пропуску «Ягодин - Дорогуськ», «Краківець - Корчова», «Рава-Руська - Гребенне».