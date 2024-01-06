Правительство Польши подписало соглашение с фермерами для разблокирования ПП "Медика-Шегини"

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и представители движения "Обманутое село" подписали соглашение о прекращении блокады пункта пропуска на границе с Украиной. Фермеры должны разблокировать пункт пропуска в 20:00.

Правительство Польши договорилось с фермерами о приостановлении протеста

Министр пообещал удовлетворить все требования аграриев. Они включали запуск субсидий на кукурузу в размере 1 млн злотых, увеличение кредитования на ликвидные ссуды на 2,5 млрд злотых и сохранение уровня сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

С момента подписания соглашения протест на пункте пропуска в Медике будет приостановлен на период, необходимый для проведения юридических изменений, нотификации и период, необходимый для реализации дополнительных изменений, - говорится в соглашении между сторонами. Поделиться

Во время брифинга министр сказал, что это соглашение – не начало и не конец диалога, который начался и будет продолжаться с аграриями.

Мы хотим решить проблемы в диалоге с фермерами, с полноценным партнерским обсуждением. Мы отдаем себе отчет в сложности ситуации в сельском хозяйстве. Поделиться

Блокада ПП в Медике

23 ноября 2023 года фермеры из "Обманутого села" начали блокировать переход в Медике.

24 декабря они заявили о намерении приостановить свою акцию в начале января. Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский встретился с фермерами и обещал выполнить требования.

4 января они снова возобновили блокаду, требовали письменных обещаний от польского правительства. Фермеры пропускали только одну машину из очереди в час.

Напомним, что 6 ноября 2023 года польские перевозчики заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной в пунктах пропуска «Ягодин – Дорогуск», «Краковец – Корчёва», «Рава-Русская – Гребенное».