Румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет"
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Світ
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Румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет"

ДПСУ
кордон

Рух вантажівок через румунський пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне", заблоковано.

Румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет"

На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках, — повідомили прикордонники.

За даними ДПСУ, зараз значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається.

На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів.

Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі, — додали прикордонники.

Заборона імпорту українського зерна

Нагадаємо, частина країн ЄС навесні 2023 року запровадила заборону на імпорт українського зерна. Це було з тим, що імпорт сильно впливав ціни на внутрішніх ринках держав.

При цьому пізніше рішення запровадили на рівні Єврокомісії для Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Воно діяло до 15 вересня.

Після цього очікувалося, що заборону імпорту скасують. Але Польща, Угорщина та Словаччина вирішили продовжити такі заходи в односторонньому порядку.

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