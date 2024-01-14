Фермеры в Румынии возобновили блокаду движения украинских грузовиков
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Мир
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Фермеры в Румынии возобновили блокаду движения украинских грузовиков

ГПСУ
гпсу
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Румынские фермеры снова заблокировали движение грузовиков на пропускном пункте "Сирет", расположенном напротив украинского пункта "Порубное" в Черновицкой области.

Фермеры в Румынии возобновили блокаду движения украинских грузовиков

13 января румынские фермеры также блокировали пункт пропуска "Сирет". По данным румынских изданий, они требовали от правительства субсидий, чтобы получить возможность конкурировать с украинской продукцией. Блокировка продолжалась в течение шести часов и к вечеру была прекращена.

Ранее с 23 ноября 2023 года на пункте пропуска Медика продолжался протест польских фермеров. Они пропускали всего несколько грузовиков в час.

23 декабря к протестующим на границу приехал министр сельского хозяйства Чеслав Секерский, который заверил, что требования протестующих выполнят, поэтому фермеры приостановили забастовку.

Что известно о требованиях европейских фермеров по ограничению импорта агропродукции из Украины

В совместном заявлении отмечается, что в случае сохранения введенного в мае 2022 года механизма беспошлинного импорта украинской агропродукции в ЕС под угрозой окажется существование европейских фермеров.

Мы опасаемся, что если этот механизм сохранится в его нынешнем виде, без адаптации, выживание европейских производителей в целом будет поставлено под угрозу, - говорится в документе.

Европейские сельхозпроизводители требуют использования кроме морских и речных коридоров для транспортировки украинского зерна в другие страны.

Также они требуют ужесточить фитосанитарный контроль на границах.

Кроме того, предлагается внедрить механизмы, которые помогали бы определять место назначения украинской продукции и обеспечивать ее попадание именно туда.

В то же время они предлагают ввести пороги импорта этой продукции, основанные на уровне средних значений 2021-2022 годов, так, чтобы все превышающее эти нормы могло только проходить через ЕС перед экспортом в третьи страны.

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