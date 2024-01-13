Фермеры в ЕС требуют ограничить поставки агропродукции из Украины — Le Figaro

Шесть сельскохозяйственных организаций ЕС выступили с общим заявлением о необходимости ограничения импорта агропродукции из Украины с целью защиты европейских производителей.

Что известно о требованиях европейских фермеров по ограничению импорта агропродукции из Украины

В совместном заявлении отмечается, что в случае сохранения введенного в мае 2022 года механизма беспошлинного импорта украинской агропродукции в ЕС под угрозой окажется существование европейских фермеров.

Мы опасаемся, что если этот механизм сохранится в его нынешнем виде, без адаптации, выживание европейских производителей в целом будет поставлено под угрозу, - говорится в документе. Поделиться

Европейские сельхозпроизводители требуют использования кроме морских и речных коридоров для транспортировки украинского зерна в другие страны.

Также они требуют ужесточить фитосанитарный контроль на границах.

Кроме того, предлагается внедрить механизмы, которые помогали бы определять место назначения украинской продукции и обеспечивать ее попадание именно туда.

В то же время они предлагают ввести пороги импорта этой продукции, основанные на уровне средних значений 2021-2022 годов, так, чтобы все превышающее эти нормы могло только проходить через ЕС перед экспортом в третьи страны.

Что известно о позиции Польши

Местные власти Польши выпустили документ с запретом польским перевозчикам блокировать пункт пропуска "Медика - Шегини" на границе с Украиной.

Польские перевозчики хотели блокировать движение грузовиков из Украины в период с 15 января по 15 марта. Разрешения они не получили, поэтому пункт пропуска должен остаться открытым для фур.

При этом сторонники ультраправого политика Рафала Меклера, руководящего протестами польских перевозчиков на границе, призывают к игнорированию запрета.

Однако сам политик избегает подобных заявлений и призывов.

Польские перевозчики хотят добиться возвращения разрешений на украинские грузовики и другие преференции. Фермеры, также блокировавшие границу, уже "выторговали" отмену поднятия налогов, льготы на кукурузу и другую помощь.