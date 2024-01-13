Фермери в ЄС вимагають обмежити поставки агропродукції з України — Le Figaro

Що відомо про вимоги європейських фермерів щодо обмеження імпорту агропродукції з України

У спільній заяві зазначається, що у разі збереження введеного у травні 2022 механізму безмитного імпорту української агропродукції до ЄС під загрозою опиниться існування європейських фермерів.

Ми побоюємося, що, якщо цей механізм збережеться в його нинішньому вигляді, без адаптації, виживання європейських виробників в цілому буде поставлено під загрозу, - йдеться у документі. Поширити

Європейські сільгоспвиробники вимагають використання окрім морських також річкових коридорів для транспортування українського зерна до інших країн.

Також вони вимагають посилити фітосанітарний контроль на кордонах.

Крім того, пропонується впровадити механізми, які допомагали б визначати місце призначення української продукції і забезпечувати її потрапляння саме туди.

У той же час вони пропонують ввести пороги імпорту цієї продукції, засновані на рівні середніх значень 2021-2022 років, так, щоб все, що перевищує ці норми, могло тільки проходити через ЄС перед експортом в треті країни.

Що відомо про позицію Польщі

Місцева влада Польщі випустила документ із забороною польським перевізниками блокувати пункт пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Україною.

Польські перевізники хотіли блокувати рух вантажівок з України у період з 15 січня по 15 березня. Дозволу вони не отримали, тому пункт пропуску повинен залишитися відкритим для фур.

При цьому прихильники ультраправого політика Рафала Меклера, який керує протестами польських перевізників на кордоні, закликають до ігнорування заборони.

Однак сам політик поки уникає подібних заяв та закликів.

Польські перевізники хочуть домогтися повернення дозволів для українських вантажівок та інших преференцій. Фермери, які також блокували кордон, вже "виторгували" скасування підняття податків, пільги на кукурудзу та іншу допомогу.