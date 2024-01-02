Заборона на імпорт українського зерна. Уряд Польщі оголосив своє рішення
Категорія
Економіка
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Заборона на імпорт українського зерна. Уряд Польщі оголосив своє рішення

зерно
Джерело:  online.ua

За словами польського міністра сільського господарства Чеслава Секерського, заборона на імпорт українського зерна до Польщі буде чинною доти, поки ЄС не розробить відповідні правила на рівні блоку.

Новий уряд Польщі не хоче скасувати заборону на імпорт українського зерна

Як вважає представник уряду Дональда Туска, український експорт зерна повинен відбуватися, однак без допомоги Варшави та Брюсселя.

Тому що завжди, навіть транзитом, є певний ризик, що частина цього зерна та інших сільськогосподарських продуктів залишиться на польській території, – заявив міністр.

Чеслав Секерський вкотре повтори тезу про те, що влада його країни, мовляв, дійсно хоче допомагати Україні, однак вона не може це робити без розв'язання питань з нормами щодо квот і перехідних періодів.

За його словами, цю проблему потрібно розглядати спільно з офіційним Брюсселем.

Заборона на імпорт українського зерна: що важливо знати

Як уже згадувалося раніше, заборона на імпорт українського зерна та низки інших сільськогосподарських продуктів діє у Польщі з вересня, коли закінчився термін дії ембарго на рівні ЄС.

Згодом польська влада оголосила про односторонні обмеження на український імпорт.

22 грудня офіційно стало відомо, що новий міністр сільського господарства й розвитку села Чеслав Секерський провів в онлайн-форматі переговори з українським візаві Миколою Сольським стосовно експорту української сільгосппродукції.

Представник команди Дональда Туска озвучив пропозицію щодо проведення технічних перемовин на рівні експертів, на що Сольський погодився, додавши, що Україна готова до них у будь-який момент.

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