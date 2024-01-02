Запрет на импорт украинского зерна. Правительство Польши объявило свое решение

По словам польского министра сельского хозяйства Чеслава Секерского, запрет на импорт украинского зерна в Польшу будет действителен до тех пор, пока ЕС не разработает соответствующие правила на уровне блока.

Новое правительство Польши не хочет отменить запрет на импорт украинского зерна

Как считает представитель правительства Дональда Туска, украинский экспорт зерна должен продолжаться, однако без помощи Варшавы и Брюсселя.

Потому что всегда, даже транзитом, есть риск, что часть этого зерна и других сельскохозяйственных продуктов останется на польской территории, – заявил министр. Поделиться

Чеслав Секерский в очередной раз повторил тезис о том, что власть его страны действительно хочет помогать Украине, однако она не может это делать без решения вопросов с нормами по квотам и переходным периодам.

Minister @CzSiekierski dla @tvp_info: Chcemy pomagać Ukrainie, potrzebne są jednak regulacje związane z kontyngentami i okresami przejściowymi. To rozmowy nie tylko między #Polska a #Ukraina, ale przy udziale #UE. — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) January 2, 2024

По его словам, эту проблему следует рассматривать совместно с официальным Брюсселем.

Запрет на импорт украинского зерна: что важно знать

Как уже упоминалось ранее, запрет на импорт украинского зерна и ряда других сельскохозяйственных продуктов действует в Польше с сентября, когда истек срок действия эмбарго на уровне ЕС.

Впоследствии польские власти объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт.

22 декабря официально стало известно, что новый министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский провел в онлайн-формате переговоры с украинским визави Николаем Сольским по поводу экспорта украинской сельхозпродукции.

Представитель команды Дональда Туска озвучил предложение о проведении технических переговоров на уровне экспертов, на что Сольский согласился, добавив, что Украина готова к ним в любой момент.