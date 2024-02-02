Польские фермеры заявили о новой забастовке и блокаде границы с Украиной

Польские фермеры анонсировали новую забастовку на границе с Украиной. Аграрии заявили, что недовольны решения Еврокомиссии по Украине.

Что известно о новой забастовке польских фермеров

Польские фермеры объявили о новой общенациональной забастовке. Они планируют с 9 февраля по 10 марта блокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также дороги и автомагистрали по всей стране.

Инициатором выступил независимый профсоюз фермеров «Солидарность».

Наше терпение кончилось. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего аграрного сообщества, говорится в заявлении. Поделиться

Фермеры называют свое решение вынужденным, потому что их не удовлетворяет «пассивность польских властей, декларации о сотрудничестве с Европейской комиссией и заявления о соблюдении всех решений ЕК по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины».

Что известно о блокаде украинской границы

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

6 января польские аграрии прекратили блокировку пункта "Медика-Шегини", движение грузовиков было возобновлено.

17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

Добавим, что 31 января Европейская комиссия рекомендовала продолжить упразднение импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год, но также предложила ввести "предохранитель" для аграриев из стран ЕС.