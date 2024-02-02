Польские фермеры заявили о новой забастовке и блокаде границы с Украиной

Польские фермеры анонсировали новую забастовку на границе с Украиной. Аграрии заявили, что недовольны решения Еврокомиссии по Украине.
Что известно о новой забастовке польских фермеров
Польские фермеры объявили о новой общенациональной забастовке. Они планируют с 9 февраля по 10 марта блокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также дороги и автомагистрали по всей стране.
Инициатором выступил независимый профсоюз фермеров «Солидарность».
Фермеры называют свое решение вынужденным, потому что их не удовлетворяет «пассивность польских властей, декларации о сотрудничестве с Европейской комиссией и заявления о соблюдении всех решений ЕК по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины».
Что известно о блокаде украинской границы
Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.
6 января польские аграрии прекратили блокировку пункта "Медика-Шегини", движение грузовиков было возобновлено.
17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.
Добавим, что 31 января Европейская комиссия рекомендовала продолжить упразднение импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год, но также предложила ввести "предохранитель" для аграриев из стран ЕС.
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