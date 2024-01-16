Румынские и польские фермеры согласились прекратить блокаду украинской границы

Власти Румынии и Польши достигли договоренностей с собственными фермерами о прекращении блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной.

Готовы ли румынские фермеры прекратить блокаду границы с Украиной

По информации министра сельского хозяйства Румынии Флорина Барбу, достигнутое соглашение включает 13 требований румынских фермеров к власти.

Барбу подчеркнул, что в настоящее время продолжаются переговоры по поиску компромисса по нерешенным вопросам.

Правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года и немедленно ввести в действие положения о субсидированных процентных займах.

Кроме того, правительство удовлетворило требования по компенсации ущерба, нанесенного импортом из Украины.

Меры включают четкую маркировку зерновых и других товаров и электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца.

Представитель фермеров Мариус Мику указал, что важно до 31 января предоставить отступление от обязательных правил севооборота и 4% залоговых земель на каждой ферме.

По его словам, соглашение подписали после более трех часов переговоров, но оно не означает немедленного прекращения протеста, поскольку предстоящие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до 18 января, могут повлиять на их продолжительность.

Что известно о прекращении блокировки со стороны польских перевозчиков

Польские перевозчики согласились прекратить блокаду пунктов пропусков на границе с Украиной по достижении общего соглашения с правительством собственной страны.

Как отмечают журналисты издания, протесты польских перевозчиков будут прекращены 17 января в 13:00 по киевскому времени.

Польские водители потребовали, чтобы ЕС восстановил систему, согласно которой украинским компаниям нужны разрешения для работы в блоке, а также для въезжающих в Украину европейских дальнобойщиков.

Это не конец, но протест будет прекращен. Мы договорились об определенных условиях: мы дадим правительству пора поработать, поскольку это новое правительство, - отметил представитель Комитета по защите перевозчиков и транспортных работодателей Томаш Борковский. Поделиться

Министерство инфраструктуры Польши организовало сегодня пресс-конференцию, во время которой должно быть подписано соглашение.