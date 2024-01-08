Польские перевозчики продолжают блокировать границу с Украиной на трех ПП

По состоянию на утро 8 января блокирование направлений пунктов пропуска "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчёва", "Ягодин - Дорогуск" на польско-украинской границе продолжается. По информации польских пограничников, около 1350 грузовиков находятся в очередях по этим трем направлениям в сторону Украины.
Блокада украинской границы со стороны польских перевозчиков продолжается
На границе Украины и Польши в очереди стоят около 2 тыс грузовиков, продолжается блокировка направлений трех пунктов пропуска.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Демченко напомнил, что 6 января около 21 часов было разблокировано движение на направлении пункта пропуска "Шегини - Медика", но очереди еще остаются - по состоянию на утро сегодня 550 грузовиков. После разблокировки движение грузовиков на этом направлении стало более интенсивным.
6 ноября польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков вблизи трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин".
Среди основных требований – возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.
Украина выполнила свою часть плана по разблокированию польско-украинской границы
Украина выполнила свою часть договоренностей, зафиксированных в плане действий по разблокированию границы с Польшей.
Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в эфире телемарафона "Единые новости".
Он подчеркнул, что невозможность отмены соглашения о либерализации перевозок подтвердил и Европейский Союз, и польское правительство.
Деркач также сообщил, что количество двусторонних перевозок, осуществленных польскими перевозчиками, снизилось всего на 5% по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения.
В то же время Украина только в ноябре 2023 года недополучила почти 10 млрд евро таможенных пошлин из-за блокирования границы. Ущерб терпит и Польша.
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