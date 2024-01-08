Польські перевізники продовжують блокувати кордон з Україною на трьох ПП

Станом на ранок 8 січня блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" на польсько-українскому кордоні продовжується. За інформацією польських прикордонників, близько 1350 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України.
Блокада українського кордону з боку польських перевізників продовжується
На кордоні України та Польщі загалом у чергах стоять близько 2 тис вантажівок, триває блокування напрямків трьох пунктів пропуску.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Демченко нагадав, що 6 січня близько 21-ї години був розблокований рух на напрямку пункту пропуску "Шегині – Медика", але черги ще залишаються – станом на ранок сьогодні 550 вантажівок. Після розблокування рух вантажівок на цьому напрямку став більш інтенсивним.
6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин".
Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.
Україна виконала свою частину плану по розблокуванню польсько-українського кордону
Україна виконала свою частину домовленостей, зафіксованих у плані дій для розблокування кордону з Польщею.
Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він наголосив, що неможливість скасування угоди про лібералізацію перевезень підтвердив і Європейський Союз, і польський уряд.
Деркач також повідомив, що кількість двосторонніх перевезень, здійснених польськими перевізниками, знизилася лише на 5% порівняно з періодом до повномасштабного вторгення.
Водночас, за його словами, Україна лише у листопаді 2023 року недоотримала майже 10 млрд євро митних зборів через блокування кордону. Збитків зазнає і Польща.
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