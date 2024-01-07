Розблокування кордону з Польщею. Україна виконала свою частину домовленостей — Мінвідновлення

Всіх умов, зазначенихі у спільному з Польщею плані по питанню розблокування кордону, Україна дотрималася. А неможливість скасування угоди про лібералізацію перевезень підтвердив і Європейський Союз, і польський уряд.

Україна виконала свою частину плану по розблокуванню польсько-українського кордону

Україна виконала свою частину домовленостей, зафіксованих у плані дій для розблокування кордону з Польщею.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в ефірі телемарафону "Єдині новини".

План, який ми узгодили, з боку України виконаний, і до нас на сьогодні питань немає. Питання в тому, що ще протестувальники вимагають від польського уряду, – зазначив Деркач. Поширити

Він наголосив, що неможливість скасування угоди про лібералізацію перевезень підтвердив і Європейський Союз, і польський уряд.

Деркач також повідомив, що кількість двосторонніх перевезень, здійснених польськими перевізниками, знизилася лише на 5% порівняно з періодом до повномасштабного вторгення.

Тому їхні заклики, що українські перевізники повністю "вбили" польський ринок перевезень, не відповідають дійсності, – наголосив посадовець. Поширити

Водночас, за його словами, Україна лише у листопаді 2023 року недоотримала майже 10 млрд євро митних зборів через блокування кордону. Збитків зазнає і Польща.

План по розблокуванню кордону: що відомо

У грудні 2023 року Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з новим керівництвом Міністерства інфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування спільного кордону.

Польські перевізники 6 листопада розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова – Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин".

Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

23 листопада до акції приєднались польські аграрії у пункті пропуску "Шегині-Медика", висуваючи свої вимоги. Уряд Польщі домовився з фермерами про призупинення протесту в цьому місці на невизначений період.

Увечері 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до ПП «Медика - Шегині».