Разблокировка границы с Польшей. Украина выполнила свою часть договоренностей — Минвосстановления

Все условия, указанные в совместном с Польшей плане по вопросу разблокирования границы, Украина выполнила. А невозможность отмены соглашения о либерализации перевозок подтвердили и Европейский Союз, и польское правительство.

Украина выполнила свою часть плана по разблокированию польско-украинской границы

Украина выполнила свою часть договоренностей, зафиксированных в плане действий по разблокированию границы с Польшей.

Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в эфире телемарафона "Единые новости".

План, который мы согласовали, со стороны Украины выполнен, и к нам сегодня вопросов нет. Вопрос в том, что еще протестующие требуют от польского правительства, – отметил Деркач. Поделиться

Он подчеркнул, что невозможность отмены соглашения о либерализации перевозок подтвердило и Европейский Союз, и польское правительство.

Деркач также сообщил, что количество двусторонних перевозок, осуществленных польскими перевозчиками, снизилось всего на 5% по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения.

Поэтому их призывы, что украинские перевозчики полностью "убили" польский рынок перевозок, не соответствуют действительности, - подчеркнул чиновник. Поделиться

В то же время, по его словам, Украина только в ноябре 2023 года недополучила почти 10 млрд евро таможенных пошлин из-за блокирования границы. Ущерб терпит и Польша.

План по разблокированию границы: что известно

В декабре 2023 года Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий по разблокированию общей границы.

Польские перевозчики 6 ноября приступили к блокаде движения грузовиков вблизи трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин".

Среди основных требований – возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.

23 ноября к акции присоединились польские аграрии в пункте пропуска "Шегини-Медика", выдвигая свои требования. Правительство Польши договорилось с фермерами о приостановлении протеста в этом месте на неопределенный период.

Вечером 6 января в Польше возобновили движение грузовиков по дороге в ЧП «Медика – Шегини».