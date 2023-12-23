Польські перевізники розблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Що відомо про ситуацію на польсько-українському кордоні

За словами віцеміністра з аграрної політики Польщі Міхала Колодзейчака, наразі польський уряд веде перемовини із протестувальниками.

Зокрема, відомо що фермери погодились розблокувати кордон в обмін на низку власних умов.

Вони вимагають дотацій на закупівлю кукурдзи, збереження нинішнього рівня сільськогосподарських податків та продовження програм ліквідного кредитування.

Також у Польщі пообіцяли після початку 2024 року сісти за стіл перемовин, щоб виробити спільне рішення.

Що відомо про ситуацію із перемовинами польської влади із протестувальниками

За інформацією польського видання PAP, рішення ухвалили після того, як сьогодні з протестувальниками на кордоні зустрівся профільний міністр Чеслав Сєкєрський.

Однак журналісти зазначають, що протести можуть поновитись з 2 або 3 січня наступного року.

Однак, за словами одного з організаторів страйку Романа Кондрува, у разі отримання письмової заяви від прем’єр-міністра про те, що їхні вимоги будуть виконані, протест, ймовірно, не будуть поновлювати.

При цьому глава Мінсільхозу Польщі заявив про готовність до виконання вимог протестувальників, однак попередив, що для цього знадобиться час.

Він додав, що кошти на виконання деяких вимог передбачені зокрема у державному бюджеті, який зараз перебуває на розгляді.

У коментарі журналістам видання Reuters, польські перевізники заявили про наміри блокувати три інші пропуски на кордоні з Україною у період Різдвяних свят і пропускати лише одну комерційну вантажівку кожні три години, замість трьох щогодини.

Ми посилюємо протест, пропускаючи лише одну вантажівку кожні три години, - заявляє одна з організаторок протесту далекобійників у Дорогуську Едіта Ожигала. Поширити

При цьому вона запевнила, що протестувальники не блокуватимуть перевезення гуманітарних та військових вантажів.