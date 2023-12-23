У черзі на польсько-українському кордоні стоять 4 тис вантажівок
Категорія
Україна
Дата публікації

У черзі на польсько-українському кордоні стоять 4 тис вантажівок

Кордон
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Станом на ранок 23 грудня на в'їзд в Україну зі сторони Польщі очікують понад 4 тис вантажівок. Заблоковано рух на чотирьох пунктах пропуску.

Скільки вантажівок застрягло на кордоні

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що станом на ранок 23 грудня заблоковані 4 пункти пропуску на українсько-польському кордоні - Рава Руська, Краківець, Ягодин та Шегині.

За інформацією польських прикордонників, на кордоні з Україною в чергах перебувають понад 4 тис. автівок, вантажних та транспортних засобів станом на ранок, які очікують перетину кордону в напрямку України.

Речник підкреслив, що рух легкових авто та автобусів не блокується. Польські перевізники перекрили рух лише для вантажних транспортних засобів.

Наразі за добу в обох напрямках кордон перетинають близько 120-150 вантажівок.

Блокада руху вантажівок на кордоні з Україною

6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок поблизу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова – Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин".

Вони вимагають відновити дозволи для українських перевізників, що були скасовані угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Місцева влада заборонила проводити страйки на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ", але пізніше суд скасував таке рішення і страйк відновився 18 грудня.

22 грудня Україна і Польща погодили план дій щодо розблокування кордону до Різдва. У Міністерстві відновлення України заявили, що вдалося досягти розуміння щодо компромісних рішень з новим керівництвом Міністерства інфраструктури Польщі.

Наступним етапом мають стати переговори польського Мінінфраструктури з протестувальниками.

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